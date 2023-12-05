Чи втрачає Україна допомогу через зростання популізму в Європі: у МЗС Латвії пояснили ситуацію

Голова МЗС Латвії прокоментував зростання популізму в Європі та прихід до влади крайніх правих та лівих сил у країнах ЄС. Ці держави відіграють значну роль у постачанні допомоги для оборони України.

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш вказав на суттєву різницю у риториці до виборів та після них у політиків, адже їм необхідно створювати уряди та знаходити партнерів. Про це інформує 24 Канал.

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Що голова МЗС Латвії думає про Словаччину

Кріш'яніс Каріньш заявив, що Рига спостерігає зміни у словацькому уряді. Він припустив, що курс цієї держави зміниться.

Я дуже уважно слухав свого словацького колегу (Юрая Бланара – 24 Канал) протягом останніх двох днів. Підтримка України залишається незмінною, і словацька військова промисловість продовжить виробляти зброю, яка буде направлена в Україну. Отже, ситуація не змінюється,

– сказав міністр закордонних справ Латвії.

Що Каріньш думає про Нідерланди

Голова МЗС Латвії також прокоментував результати виборів у Нідерландах.

Я думаю, що це не швидкий, а тривалий процес. Наразі невідомо, яку коаліцію вдасться сформувати. Але очевидно, що це буде коаліція. Втім, я не бачу шансів, що хтось змінить зовнішню політику, навіть якщо одна окрема партія захоче цього,

– заявив він.

Як пояснив Каріньш, навіть якщо така політична сила висуне свої вимоги, їй слід буде піти на компроміс та відступити від своїх позицій, щоб стати частиною уряду. Адже у Нідерландах зміна урядової політики щодо України немає широкої підтримки. За словами міністра, він просто не бачить такого сценарію.

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