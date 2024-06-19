Мобілізаційний вік треба знизити до 21 року включно, – заступник командира 3 ОШБр

Мобілізаційний вік в Україні є сенс знизити до 21 року. Саме таким чином Збройні сили України отримають нове бачення ведення війни, свіжі рішення, які допоможуть виграти війну.

Про це заявив заступник командира третьої окремої шутрмової бригади, майор Родіон Кудряшов в ефірі "Ранок. Live", коментуючи заяву нардепа Романа Лозинського про можливе зменшення мобілізаційного віку нижче 25 років.

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"Я за пониження вікового цензу… Я вважа, що віковий ценз може бути понижений до 21 року включно", – сказав Кудряшов.

ЗСУ – це про якість, а не кількість

Пояснив свю позицію військовий тим, що на його переконання, ЗСУ – це "більше про якість, а не про кількість", оскільки кількістю ми Росію не поборемо. Отже, потрібна "якість", яку можуть надати війську молоді люди.

"Нам потрібна свіже молоде бачення в ЗСУ. Зараз дуже багато є реформ в застосуванні зброї на передовій, в тому числі застосування дронів типу first-person view FPV drone. Це те, що нам потрібно, і те, з чим не те що може справитись нове вливання думок в українське військо", – сказав замкомандира 3-ї ОШБр.

Підготовка населення

За словами військового, потрібно вже зараз почати реалізовувати програми серед цивільного населення у навчальних закладах щодо підготовки до майбутніх небезпек, пов'язаних з агресією Росії.

Зокрема, варто розробляти програми державного рівня щодо підготовки молодих людей, які навчаються в школах і вищих навчальних закладах.