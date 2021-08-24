Знову говорив про недовіру: Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності. Він побажав Україні миру, успіхів та процвітання.

Олександр Лукашенко також вирішив згадати про співпрацю України та Білорусі й про волелюбність українського народу.

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Лукашенко розповів про довгий шлях України до незалежності

Самопроголошений білоруський лідер зазначив, що саме незламна воля допомогла українському народу здобути незалежність у довгій та виснажливій боротьбі.

Однак, на його думку, зараз в Україні панують недовіра, конкуренція та протистояння. Попри те, Лукашенко запевняє, що українці та білоруси зможуть зберегти взаємоповагу, високий рівень співпраці та підтримку.

У сучасних складних умовах, коли панують глобальна недовіра, конкуренція та протистояння, я хочу висловити впевненість, що мудрість, розсудливість і передбачливість, притаманні українському народу, допоможуть нашим країнам зберегти традиційну взаємоповагу, підтримку та високий рівень співпраці,

– сказав Лукашенко.

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