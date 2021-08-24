Знову говорив про недовіру: Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності
Джерело:Пресслужба Лукашенка
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності. Він побажав Україні миру, успіхів та процвітання.
Олександр Лукашенко також вирішив згадати про співпрацю України та Білорусі й про волелюбність українського народу.
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Лукашенко розповів про довгий шлях України до незалежності
Самопроголошений білоруський лідер зазначив, що саме незламна воля допомогла українському народу здобути незалежність у довгій та виснажливій боротьбі.
Однак, на його думку, зараз в Україні панують недовіра, конкуренція та протистояння. Попри те, Лукашенко запевняє, що українці та білоруси зможуть зберегти взаємоповагу, високий рівень співпраці та підтримку.
У сучасних складних умовах, коли панують глобальна недовіра, конкуренція та протистояння, я хочу висловити впевненість, що мудрість, розсудливість і передбачливість, притаманні українському народу, допоможуть нашим країнам зберегти традиційну взаємоповагу, підтримку та високий рівень співпраці,
– сказав Лукашенко.
Останні заяви Лукашенка щодо України:
- 9 серпня на пресконференції на честь річниці від президентських виборів та початку протестів у Білорусі, Олександр Лукашенко скликав велику пресконференцію. на ній він зробив низку скандальних заяв щодо України.
- Лукашенко вважає, що завдяки Мінську на Донбасі припинилася війна, а в масових протестах білорусів звинуватив українців. Також він додав, що зараз Україна перекидає в Білорусь бойовиків.
- Окрім того, білоруський диктатор заявив, що визнає Крим російським, коли "останній російський олігарх почне поставляти туди свою продукцію".
- Олександр Лукашенко пообіцяв до кінця 2021 року видати білоруське громадянство всім українцям, які проживають на території країни.
- Самопроголошений президент Білорусі також заявив про можливість перейти український кордон, щоб "зробити Україну українською".
- Також він заявив, що якби вони з Путіним захотіли, то "поставили б Україну на коліна за два дні".