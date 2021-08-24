Знову говорив про недовіру: Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності

24 серпня 2021 , 13:31
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Джерело:

Пресслужба Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності. Він побажав Україні миру, успіхів та процвітання.

Олександр Лукашенко також вирішив згадати про співпрацю України та Білорусі й про волелюбність українського народу.

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Лукашенко розповів про довгий шлях України до незалежності

Самопроголошений білоруський лідер зазначив, що саме незламна воля допомогла українському народу здобути незалежність у довгій та виснажливій боротьбі. 

Однак, на його думку, зараз в Україні панують недовіра, конкуренція та протистояння. Попри те, Лукашенко запевняє, що українці та білоруси зможуть зберегти взаємоповагу, високий рівень співпраці та підтримку.

У сучасних складних умовах, коли панують глобальна недовіра, конкуренція та протистояння, я хочу висловити впевненість, що мудрість, розсудливість і передбачливість, притаманні українському народу, допоможуть нашим країнам зберегти традиційну взаємоповагу, підтримку та високий рівень співпраці,
– сказав Лукашенко.

Останні заяви Лукашенка щодо України:

  • 9 серпня на пресконференції на честь річниці від президентських виборів та початку протестів у Білорусі, Олександр Лукашенко скликав велику пресконференцію. на ній він зробив низку скандальних заяв щодо України.
  • Лукашенко вважає, що завдяки Мінську на Донбасі припинилася війна, а в масових протестах білорусів звинуватив українців. Також він додав, що зараз Україна перекидає в Білорусь бойовиків.
  • Окрім того, білоруський диктатор заявив, що визнає Крим російським, коли "останній російський олігарх почне поставляти туди свою продукцію".
  • Олександр Лукашенко пообіцяв до кінця 2021 року видати білоруське громадянство всім українцям, які проживають на території країни.
  • Самопроголошений президент Білорусі також заявив про можливість перейти український кордон, щоб "зробити Україну українською".
  • Також він заявив, що якби вони з Путіним захотіли, то "поставили б Україну на коліна за два дні".
Автор: Іван Магуряк