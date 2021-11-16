Знову інша позиція: Арахамія каже, що "слуги" не підтримають відставку Ткаченка

"Слуга народу" не підтримуватиме відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Давид Арахамія вважає, що міністру слід було насамперед повідомити про своє рішення фракцію.

Відповідну заяву щодо відставки Ткаченка 16 листопада у кулуарах парламенту зробив глава фракції "слуг" Давид Арахамія.

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Арахамія про бажання Ткаченка йти у відставку

Очільник фракції зазначив, що всі нардепи від "Слуги народу" дізналися про рішення Ткаченка залишити посаду міністра з новин. На думку Арахамії, це неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім зі ЗМІ дізнається, що "він якось там психанув і щось там написав".

Я не думаю, що за такого підходу він має шанси бути звільненим,

– підсумував політик.

На уточнювальне запитання про те, як чинитиме фракція, Арахамія відповів: "Просто не голосуватимемо – і все: хай тоді буде заручником цієї ситуації".

Нардеп також наголосив, що Ткаченку варто було б спершу обговорити своє рішення піти у відставку з членами фракції "Слуга народу": "Він мав прийти на фракцію, сказати, що, мовляв, не згоден з такими позиціями й хоче піти. Якщо він так чомусь не зробив, то отримає наслідки", – пояснив Арахамія. Однак уточнив, що на фракції це питання не обговорювали, адже запит від Ткаченка не надходив.

Заява Ткаченка про відставку з посади глави Мінкульту: коротко

Про ймовірне звільнення політика почали говорити ще з вересня 2021 року. Тоді це пояснювали тим, що посадовцем начебто незадоволені у команді Зеленського. Ймовірним наступником на посаді тоді називали Ростислава Карандєєва, який є держсекретарем відомства.

10 листопада ЗМІ написали, що Ткаченко може подати у відставку, бо уряд підтримав відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики.

Наступного дня з'явилася і заява міністра, в якій політик вказав декілька причин свого рішення. Виокремлення Держкіно він назвав "нелогічним". Згадав Ткаченко і про бюджет на культуру та перипетії зі створенням Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини.