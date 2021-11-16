Знову інша позиція: Арахамія каже, що "слуги" не підтримають відставку Ткаченка
Джерело:Інтерфакс-Україна
"Слуга народу" не підтримуватиме відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Давид Арахамія вважає, що міністру слід було насамперед повідомити про своє рішення фракцію.
Відповідну заяву щодо відставки Ткаченка 16 листопада у кулуарах парламенту зробив глава фракції "слуг" Давид Арахамія.
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Арахамія про бажання Ткаченка йти у відставку
Очільник фракції зазначив, що всі нардепи від "Слуги народу" дізналися про рішення Ткаченка залишити посаду міністра з новин. На думку Арахамії, це неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім зі ЗМІ дізнається, що "він якось там психанув і щось там написав".
Я не думаю, що за такого підходу він має шанси бути звільненим,
– підсумував політик.
На уточнювальне запитання про те, як чинитиме фракція, Арахамія відповів: "Просто не голосуватимемо – і все: хай тоді буде заручником цієї ситуації".
Нардеп також наголосив, що Ткаченку варто було б спершу обговорити своє рішення піти у відставку з членами фракції "Слуга народу": "Він мав прийти на фракцію, сказати, що, мовляв, не згоден з такими позиціями й хоче піти. Якщо він так чомусь не зробив, то отримає наслідки", – пояснив Арахамія. Однак уточнив, що на фракції це питання не обговорювали, адже запит від Ткаченка не надходив.Зверніть увагу! Натомість колишній глава партії "Слуга народу"Олександр Корнієнко 15 листопада заявив, що політсила вирішила задовольнити заяву про відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
Заява Ткаченка про відставку з посади глави Мінкульту: коротко
- Про ймовірне звільнення політика почали говорити ще з вересня 2021 року. Тоді це пояснювали тим, що посадовцем начебто незадоволені у команді Зеленського. Ймовірним наступником на посаді тоді називали Ростислава Карандєєва, який є держсекретарем відомства.
- 10 листопада ЗМІ написали, що Ткаченко може подати у відставку, бо уряд підтримав відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики.
- Наступного дня з'явилася і заява міністра, в якій політик вказав декілька причин свого рішення. Виокремлення Держкіно він назвав "нелогічним". Згадав Ткаченко і про бюджет на культуру та перипетії зі створенням Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини.