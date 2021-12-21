Знову погрожують НАТО: Росія не виключає розміщення ядерної зброї в Білорусі

Кремль не заперечує, що може розмістити в Білорусі ядерну зброю. МЗС країни-агресорки навіть назвало умову, за якої нібито підуть на такий крок.

Якщо НАТО відмовиться обговорювати так звані гарантії безпеки для Москви, то розглядатимуться всі варіанти. Таку цинічну погрозу висунув заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

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Усі питання розглядаються в комплексі. Ми чули такі пропозиції про передачу ядерної зброї з боку наших білоруських союзників. Усі варіанти будуть розглядатися,

– сказав російський чиновник.

Водночас він вкотре зухвало наголосив, що все залежатиме від реакції, на яку Росія чекає від США та НАТО.

Володимир Зеленський на зустрічі з очільниками Литви та Польщі у Гуті на Прикарпатті прокоментував ймовірні плани Росії щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі. Він сказав, що такими речами гратись не можна. Литовський лідер Гітанас Науседа звернув увагу на загрозливе зближення Росії та Білорусі.

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