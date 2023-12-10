Знову злетів МіГ-31К: по всій Україні лунають сигнали повітряної тривоги

По всій Україні 10 грудня лунали сигнали повітряної тривоги. Це було пов'язано зі злетом МіГ-31К у країні-агресорці.

Це повітряне судно може бути потенційним носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликає українців прямувати до укриттів цивільного захисту, адже це може врятувати життя.

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Що відомо про повітряну тривогу

Сигнали повітряної тривоги пролунали в Україні приблизно о 10 годині 17 хвилин. У Повітряних силах пояснили, що причиною тривоги є зліт російського літака МіГ-31К.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),

– наголосили у Повітряних силах.

Там закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Цей літак є небезпечний тим, що він потенційно може нести гіперзвукову ракету типу "Кинджал", яка оминає українську протиповітряну оборону. Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ, які можуть мати на собі крилаті ракети.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

У телеграм-каналі Monitor пояснили, що зльоти бортів МіГ-31К можуть здійснюватись, у тому числі й для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Зрештою експерти зазначили, що Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти знаходяться на відстані декількох областей Росії від держкордону України.

Коли через МіГ-31К в Україні не оголошуватимуть тривогу

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що Повітряні сили й надалі оголошуватимуть тривогу через зліт МіГ-31К у Росії. Водночас те, чи запускати систему оповіщення для українських громадян, вирішуватимуть уже в ДСНС у Києві.

Ігнат також зазначив, що західні партнери намагаються якомога швидше інформувати наших військових про те, чи переносить МіГ-31К ракету, чи ні. Крім того, також працює й розвідка.

Речник Повітряних сил наголосив, що якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози, тоді тривогу не будуть оголошувати.