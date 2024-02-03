Вдруге за день злетів МіГ-31К: в Україні знову оголосили повітряну тривогу

По всій Україні вдень 3 лютого вдруге пролунали сигнали повітряної тривоги. Тривогу оголосили через зліт МіГ-31К.

Це повітряне судно окупантів є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликає всіх громадян прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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Вдруге злетів МіГ-31К

Повітряні сили о 12:55 повідомили, що у Росії знову злетів МіГ-31К. Тривога знову охопила всю Україну, тому закликаємо українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги й пройти в найближче укриття.



Мапа тривог на 12:55 3 лютого 2024 року

У мережі уточнили, що цього разу 1 борт злетів з аеродрому "Саваслейка".

Що відомо про повітряну тривогу

. О 12:19 Повітряні сили дали відбій загрози по МіГ-31К. Втім, зберігається активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках. Залишається загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Повітряна тривога пролунала в усіх областях України близько 11 години 40 хвилин. Тоді Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт ворожого судна у небо.

Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок!

– мовиться у дописі військових.

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО.

Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює побоювання щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Крім того, віднедавна літак також проводить патрулювання Чорного моря з дозаправлянням, від чого частота і тривалість тривог по всій Україні значно збільшилися.

До цього росіяни обстріляли Україну "Шахедами"

У Повітряних силах розповіли, що вночі 3 лютого російські громадяни обстріляли Україну 14 дронами-камікадзе типу "Шахед". Наші захисники знищили 9 ворожих безпілотників.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зауважив, що в області внаслідок атаки безпілотниками є влучання. Так, внаслідок російської атаки спалахнули пожежі у приватних будинках, а без світла залишилися тисячі людей.

Під ударами "Шахедів" опинилася й Житомирська область. Там працювала протиповітряна оборона, а внаслідок нічної атаки минулося без жертв та постраждалих.