Зняти обмеження: парламентська асамблея НАТО закликала дозволити Україні бити по Росії

У декларації, ухваленій Парламентською асамблеєю НАТО наприкінці весняної сесії в Софії 27 травня, є заклик зняти обмеження для України щодо ударів західною зброєю. А ще там просять посилити військову допомогу нашій державі.

Поки що Україні не дозволяють бити по військових цілях у Росії західною зброєю. Утім, деякі країни дали такий дозвіл, хоч і непрямо.

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Що сказали в НАТО щодо атак по території Росії

Україні необхідно забезпечити все, що їй потрібно, якомога швидше і на стільки часу, скільки потрібно для перемоги,

– мовиться в декларації.

Документ схвалила більшість із понад 200 законодавців з усіх 32 країн Альянсу. В ньому сказано, що союзники по НАТО повинні прискорити поставки надзвичайно важливої ​​зброї, необхідної Україні для перемоги в агресивній війні Росії, і повинні зняти обмеження, які забороняють її використання проти військових цілей у Росії.