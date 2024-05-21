Роботодавці мають забезпечити прибуття працівників до ТЦК, – постанова

Українських роботодавців зобов'язали сприяти проведенню мобілізації. Мова не лише про вручення повісток. Зокрема, роботодавці мають право доставляти працівників до ТЦК та СП, якщо є відповідна вимога.

Обов'язок роботодавців закріплений постановою КМУ №560 від 16 травня. Щоправда, ця норма не є новою, вона діє з 06.04.2005 року. У новій постанові її фактично продублювали. Детально про зобов'язання роботодавців у мобілізаційному процесі, розповідає 24 Канал.

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Обов'язки роботодавців щодо мобілізації

У новій постанові КМУ закріплений чіткий порядок щодо того, як діяти роботодавцям, аби виконувати зобов'язання щодо мобілізації у 2024 році.

Зокрема, роботодавці на вимогу військової адміністрації чи ТЦК та СП повинні сповістити своїх працівників-резервістів чи військовозобов'язаних про проведення мобілізаційних заходів.

Відповідний наказ підприємтсва має містити інформацію про підставу та мету його видання, список працівників, яких стосується оповіщення про мобілізацію, місце, час та спосіб доставлення працівників до ТЦК та СП.

У наказі також мають бути визначені уповноважені особи, які надалі вручатимуть працвникам повістки під їх особистий підпис.

Оповіщення і доставлення до ТЦК

Роботодавці зобов'язані забезпечувати інформаційну складову з оповіщення щодо мобілізації. Протягом 3-го строку роботодавець має прозвітувати до районного чи міського ТЦК та СП про результат оповіщення.

, у новому законі вказано: "Оповіщення це – вручення (надсилання) повісток громадянам".

Щодо того, що відтепер роботодавці мають забезпечити прибуття військовозобов'язаних працівників до центрів ТЦК та СП, зауважимо, що ніяких змін не відбулось. Норма діяла і раніше, але тепер, імовірно, до неї апелюватимуть частіше.

Ідеться про те, що роботодавці повинні забезпечувати як доїзд працівників, так і враховувати час, який необхідно на їх повернення до місця праці. Ба більше, саме роботодавці мають інформувати ТЦ та СП про тих працівників, які відмовилися від повістки.



Роботодавці забезпечують доїзд працівників до ТЦК та СП / Скриншот з наказу Кабміну

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