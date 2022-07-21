Російські полонені готові відрубати собі пальці, щоб знову не йти воювати, – Золкін

Деякі військовополонені готові зробити все можливе, щоб більше ніколи не потрапити на війну проти України. Дехто навіть готовий відрубати собі пальці.

Про це 24 каналу на стрімі розповів український блогер, який допитує військовополонених, Володимир Золкін. Під час розмови із Катериною Соляр він привів військовополоненого з ОРДЛО, якому 18 років.

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Хлопець каже, що найкращий варіант для нього – дочекатися завершення війни, щоб обміняли всіх на всіх. Але коли це станеться – зовсім незрозуміло.

Золкін ж пригадав розмову з іншим полоненим. Відео з ним він пообіцяв оприлюднити найближчими днями. Там чоловік був готовий на все, щоб більше ніколи не воювати.

Якщо знову кинуть на війну – відрубаю пальці

За словами Золкіна, це була одна з найпритомніших відповідей. В чоловіка спиталися: "Що ти робитимеш, якщо тебе знову відправлятимуть на війну". Він готовий на все.

Людина пояснила, що працює м'ясником і знає, як розташовані сухожилля. Він сказав, що просто відрубає собі кілька пальців, щоб його не відправили, – розповів Золкін.

За його словами, це найчесніша відповідь, яку він коли-небудь чув. Відкупитися чи відлежати в лікарні в таких людей не вийде, адже бойовики шлють буквально всіх на війну – і кривих, і косих, і сліпих, і майже неходячих. А так чоловік відрубає собі кілька пальців і не зможе більше стріляти.

Ексклюзивний стрім Катерини Соляр з Володимиром Золкіним: дивіться відео

Нагадаємо, росЗМІ оприлюднили кількість росіян, які відмовилися йти воювати проти України. За їхніми даними, з початку повномасштабного вторгнення щонайменше 1793 солдати не захотіли брати участь в бойових діях. Їх нібито зараз утримують поблизу міста Брянка Луганської області.