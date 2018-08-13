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Найяскравіший зорепад року Персеїди: вражаючі фото та відео з соцмереж

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Зорепад Персеїди 2018
Зорепад Персеїди 2018 / Фото з соцмереж

Найбільш яскравий метеорний потік року – зорепад Персеїди земляни могли спостерігати на цих вихідних. Ми зібрали найефектніші фото та відео, якими глядачі активно ділились у соцмережах.

Зорепад Персеїди було видно неозброєним оком, найкраще його можна було побачити за межами великих міст. Пік зорепаду припав на вечір 11 серпня о 22:00. Також яскравим явище було у ніч на 13 серпня, після опівночі.

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Наступний зорепад, що має назву Драконіда, можна буде побачити з 8 по 10 жовтня.

 

 

Dont miss tonight's meteor shower Perseid Meteors over Turkey Image Credit: Tunç Tezel (TWAN)

Публикация от Milky Way Scientists (@milkyway_scientists)

 

- perseid trap - Caught the perseid meteor shower. This is Long Lake with an end of season Milky Way rise. ISO 6400 | 16mm | f2.8 | 20 secs Perseid Meteors caught in 14 different images and combined in PS. Appreciate your comments and encouragement. Tap for inspiring photography!! _________________________________________________ • • • • • #perseid #perseids #meteorshower #meteors #theimaged #moodygrams #nightphotography #longexposure #nightshooters #longexpoelite #amazing_longexpo #nightscape #night_shooterz #rsa_night #nightscaper #sacafterdark #longexpohunter #global_exposures #longexposureoftheday #natgeospace #global_hotshotz #global_exposures #goodinc #way2ill #heatercentral #lonelyplanet #nakedplanet #theglobewanderer

Публикация от ᴶᴮᴮᴱVᴱᴸ ⁻ ᴶᴼᴴᴺ (@jbbevel)

 

A bright green Perseid meteor shooting through Sagittarius, ‘hitting’ the Third Flatiron! But I missed the monster; the ‘one that got away’; the one I can’t prove cuz I didn’t get the shot. Must meteors are just a mere grain of sand falling through our atmosphere at incredible speed, burning up on the way down. The one I missed was a fireball; the size of a pebble probably. That one looked as if someone shot a flare 100 yards in front of me - but a falling flare - and about 10x as bright as the one in this photo. Next time I’ll capture it! #colorado #boulder #chautauqua #perseid #meteorshower #milkyway #galaxy #stars #astro #sagittarius #green #meteor #flatirons #beautiful #wandering #hike #travel #explore #lookup #getoutside #earth #adventure #naturefix #longexposure #astrophotography #nightphotography #landscapephotography #photooftheday #favoriteplanet #pylepix

Публикация от Steve (Pyle)+(pixels) (@pylepix)

Зорепад Персеїди: відео

Що таке зорепад Персеїди? Це явище можна побачити щороку наприкінці літа. Це явище, що утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Найдрібніші з часток згорають в земній атмосфері, внаслідок чого і утворюється "зоряний дощ".

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 канал
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