Найяскравіший зорепад року Персеїди: вражаючі фото та відео з соцмереж
Найбільш яскравий метеорний потік року – зорепад Персеїди земляни могли спостерігати на цих вихідних. Ми зібрали найефектніші фото та відео, якими глядачі активно ділились у соцмережах.
Зорепад Персеїди було видно неозброєним оком, найкраще його можна було побачити за межами великих міст. Пік зорепаду припав на вечір 11 серпня о 22:00. Також яскравим явище було у ніч на 13 серпня, після опівночі.
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Наступний зорепад, що має назву Драконіда, можна буде побачити з 8 по 10 жовтня.
Зорепад Персеїди: відео
Що таке зорепад Персеїди? Це явище можна побачити щороку наприкінці літа. Це явище, що утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Найдрібніші з часток згорають в земній атмосфері, внаслідок чого і утворюється "зоряний дощ".
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