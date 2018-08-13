Найяскравіший зорепад року Персеїди: вражаючі фото та відео з соцмереж

Найбільш яскравий метеорний потік року – зорепад Персеїди земляни могли спостерігати на цих вихідних. Ми зібрали найефектніші фото та відео, якими глядачі активно ділились у соцмережах.

Зорепад Персеїди було видно неозброєним оком, найкраще його можна було побачити за межами великих міст. Пік зорепаду припав на вечір 11 серпня о 22:00. Також яскравим явище було у ніч на 13 серпня, після опівночі.

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Наступний зорепад, що має назву Драконіда, можна буде побачити з 8 по 10 жовтня.

The trouble with taking photos of meteors with a really wide angled lens is it's hard to find them afterwards and the quality after cropping is not good! #Perseids #PerseidMeteorShower #Perseids2018 #Perseid pic.twitter.com/ZoK7ljlL3f — Susan Snow (@susan_snowy) 12 августа 2018 г.

Зорепад Персеїди: відео

Що таке зорепад Персеїди? Це явище можна побачити щороку наприкінці літа. Це явище, що утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Найдрібніші з часток згорають в земній атмосфері, внаслідок чого і утворюється "зоряний дощ".