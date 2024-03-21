Пункт пропуску "Зосин – Устилуг" можуть розблокувати: коли це станеться
Джерело:Державна митна служба
Польська сторона готова розблокувати один із пунктів пропуску. Про це повідомила Державна митна служба України.
Удень 21 березня стало відомо, що польські фермери розблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Медика – Шегині". Утім, чотири інші напрямки ще заблоковані.
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Що говорять у митній службі про припинення протесту
На польському кордоні планується розблокування пункту пропуску "Зосин – Устилуг". За інформацією польської сторони, сьогодні, 21 березня, з 20:00 тимчасово припиняється протест, пов'язаний із частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин". Повідомляється, що рух буде здійснюватися без ускладнень,
– написали там.
Тобто у планах процес розблокування є. Вечір покаже, чи це реалізується.Зверніть увагу! Мова лише про тимчасове припинення протесту.
Яка ситуація на польсько-українському кордоні
- Заблоковані пункти пропуску Ягодин, Устилуг, Угринів і Рава-Руська. Там, звісно ж, великі черги з машин. Подекуди протестувальники пропускають деякі вантажівки, але дуже малу кількість.
- Часом не пускають навіть легкові авто, були й повідомлення, що не пускають пасажирський транспорт. Усі деталі про ситуацію на кордоні 24 Канал збирає в одному матеріалі.
- Спікер ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що поляки використовують різні методи на різних пунктах пропуску. Це означає, що в одних випадках іде ускладнення руху, в інших – повне його блокування.