СБУ виявила всіх херсонських зрадників-правоохоронців, які почали працювати на окупантів

В Україні є чимало зрадників серед представників правоохоронних органів. Під час тимчасової окупації деяких регіонів вони себе показали.

СБУ змогла ідентифікувати всіх зрадників серед правоохоронців на Херсонщині. Для цього посилили контррозвідку на південному фронті.

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Зрадники відновили "Беркут" у Херсоні

Колаборанти та зрадники, як повідомляє СБУ, вступили до так званого "главного управлєнія мвд Херсонской області", яке створили там російські окупанти.

Серед завдань цього псевдоутворення – придушувати опір та залякувати мешканців тимчасово окупованих районів Півдня України. Вони чинять масові репресії, переслідування і незаконно затримують людей. Ба більше, для цього ворог відновив так званий регіональний підрозділ міліції "Беркут".

Над потерпілими здійснюють психологічний тиск, насильство та погрожують вбивством. Людей викрадають і катують.

Як вербують людей служити ворогу

У СБУ також є інформація, що колаборанти під керівництвом російських спецслужб підбирають і вербують своїх "однодумців". Їм пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного "главку мвд". Шукають цих людей через особисті зв'язки і навіть серед експрацівників правоохоронних органів.

Співробітники СБУ провели оперативні дії та зібрали всю інформацію про кожного з колаборантів. Злочини задокументували та дізнались, де перебувають зрадники і якими маршрутами вони переміщуються.

Колаборанти на Херсонщині / Фото СБУ

Як наслідок, про підозру в колабораціонізмі вже повідомили 26 представникам "обласного управлєнія мвд", які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. Із них 14 працювали в Нацполіції. Офіс Генпрокурора повідомив, що вони виконували вказівки ворога і створили це так зване "ГУ МВД Херсонской области". Туди вербували людей.

Імена зрадників

СБУ оприлюднила імена декого з так званого "керівного складу". Серед них:

Бобришев В.М. – начальник управління кадрового забезпечення;

– начальник управління кадрового забезпечення; Трубаєв М.В . – начальник управління карного розшуку;

. – начальник управління карного розшуку; Гаркуша Г.О. – командир батальйону "Беркут";

– командир батальйону "Беркут"; Савіна Н.В. – заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів;

– заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів; Стусенко Є.Г. – заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;

– заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції; Малиновський Р.О . – заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;

. – заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи; Горєлов К.В. – начальник Центру громадських зв’язків;

– начальник Центру громадських зв’язків; Великосельський Є.В. – начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;

– начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків; Шершень М.В. – начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;

– начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції; Одинець С.С. – заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.

Тепер правоохоронці роблять все, що потрібно аби кожен колаборант і зрадник відповів за злочини проти України. На них невідворотно чекає покарання.

Зрадники й колаборанти в Україні

Партизани на Херсонщині підірвали автівку відомого колаборанта, начальника виправної колонії №90 Євгена Соболєва. З початку повномасштабного вторгнення він перейшов на бік окупантів. Це означає, що зрадникам геть несолодко доводиться, адже люди організовують розплату за такі дії.

Зрадники вже метушаться, панікують і бояться. Адже контрнаступ ЗСУ та звільнення Півдня не за горами. Зокрема, у Мелітополі окупаційна "влада" боїться перебувати в палаці культури імені Шевченка, де вона організувала свою псевдоадміністрацію. Тому колаборанти перебираються на нове місце.

Та попри все, свавілля й злочинність зрадників проти наших людей процвітають. Адже їх підтримують російські куратори. Тому вони грабують підприємців на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ба більше, вони навіть крадуть один в одного.

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