Водій таксі у Києві чекав на захоплення столиці та вихваляв Путіна

СБУ повідомила про підозру водієві таксі. Він поширював проросійські наративи.

Затриманим у Києві виявився водій місцевого таксі. Він чекав на захоплення столиці України та вихваляв Володимира Путіна.

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Водій розповсюджував російську пропаганду

У Києві водій таксі поширював російську пропаганду. Ворожі наративи він регулярно розповсюджував між своїми пасажирами під час поїздок, а також знайомими.

Крім того, чоловік поширював пропаганду листуванням у месенджері. Зрадник вихваляв Володимира Путіна та розповідав, що чекає на російських окупантів.

Правоохоронці повідомили водієві про підозру.

Що відомо про останні затримання СБУ