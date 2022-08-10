"Дістали ці укри": СБУ затримала ворожого агента, який направляв ракетні удари на Сході

Служба безпеки України затримала російського агента, який надавав окупантам цілі для ракетних ударів по Донецькій області. Після цього він звітував про результати "прильотів".

Зрадником виявися мешканець Бахмуту, який був завербований фсб після початку повномасштабного вторгнення. "Пропозицію" щодо співпраці він отримав на власний телефон через месенджер.

До теми Постановник на каналі, заробітчанин і любитель тоталітаризму: СБУ піймала порцію зрадників

Як зрадник працював з росією

російський куратор обрав чоловіку псевдонім "Сивий" і поставив завдання – збирати розвіддані щодо дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку.

Передачу даних агент здійснював через закриті канали зв'язку, ретельно приховуючи факт співробітництва з фсб. У своїх повідомленнях зазначав електронні геолокації об’єктів і підтверджував їх матеріалами фото- та відеофіксації.

Під час обшуку у зрадника виявили засоби зв'язку з доказами комунікації з російським координатором.



У зрадника виявили засоби зв'язку з доказами комунікації / фото СБУ



Передачу даних агент здійснював через закриті канали зв’язку / фото СБУ

Що загрожує зловмиснику

Наразі російському агенту повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Зрадником виявися мешканець Бахмуту / фото СБУ

Як зрадники допомагають росіянам

Вас може зацікавити – СБУ викрила агентурну мережу ГРУ росії, до якої входив нардеп Деркач: дивіться відео