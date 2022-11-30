СБУ затримала у Вінниці колаборантку з Херсонщини: втекла з дому після приходу ЗСУ

Довго переховуватися від правосуддя їй не вдалося. Контррозвідці СБУ вдалося викрити зрадницю України під час контрдиверсійних заходів у Вінницькій області.

Колаборанткою виявилась мешканка Берислава. Після окупації міста вона пішла на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією.

Цікаво СБУ взялася за російських агентів в УПЦ МП: які перспективи та до чого може вдатися Кремль

За плечима жінки не один злочин

Зазначимо, що зрадниця співпрацювала з загарбниками активно. Зокрема вона допомагала окупантам найкоротшими шляхами дістатися до населених пунктів Бериславського району, щоб його захопити, а також сприяла у "розквартируванні" російських окупаційних підрозділів в оселях українців, які перебували на підконтрольній українській владі території.

Ба більше, вона й сама пропонувала використовувати їм три власних гаражних приміщення для базування військової техніки і складування зброї.

Ще одним злочином, на який жінка пішла свідомо й з розумінням наслідків, була передача до створеної агресором "воєнної комендатури" списків учасників АТО та інших громадян, які потенційно могли чинити спротив загарбникам.

Завдяки цьому росіяни знали, де зробити "облаву" та кого серед місцевих жителів "забрати на підвал", де вимагали "зізнання" у сфабрикованих справах. А якщо українці відмовлялися брати на себе "провину" – катували та погрожували вбивством.

Хотіла втекти за кордон

Коли ж воїни України прогнали окупантів з цих земель, злочинниця намагалася втекти за кордон, однак "дивно", що не на територію Росії. Таким чином вона сподівалася уникнути правосуддя.

Однак й при втечі вона не переставала шкодити Батьківщині. Так, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження на території Вінниччини та затримали поблизу одного з місцевих об’єктів критичної інфраструктури. Під час обшуку у жінки виявили мобільний телефон із доказами листування з окупантами.

Відтак за усі злочини слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Зауважимо, що діяння жінки за цією статтею караються позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Наразі ж вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності.

Викриття ворогів України: останні новини

28 листопада правоохоронцям України вдалося затримати працівників з херсонського СІЗО, які перейшли на бік ворога. Вони виконували злочинні накази загарбників та ув'язнювали в СІЗО херсонських активістів, яких утримували в нелюдських умовах.

У той же день стало відомо, що СБУ знешкодила ворожу агентуру під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Двоє агентів Росії наводили російські ракети на соціальні об'єкти, зокрема, школи.

25 листопада правоохоронці затримали також експрацівника МВС. Він працював на ворога та збирав для нього засекречені дані про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України.

Цікаво – Що знайшла СБУ в Києво-Печерській лаврі: відео