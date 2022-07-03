Є два типи тих, хто виїхав, – Малюська про можливість дістати зрадників за кордоном

Народних депутатів, які перебувають за кордоном, притягатимуть до відповідальності. Однак, є чіткий критерій визначення осіб, яких судитимуть саме за державну зраду.

Передовсім, мова йде про співпрацю з країною-агресоркою. Про це 24 каналу сказав міністр юстиції України Денис Малюська.

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Існує 2 типи тих, хто виїхав

За словами Малюськи, люди, які виїхали за межі України, діляться на два типи:

Ті, хто зрадили батьківщину і почали працювати на ворога. У такій ситуації йдеться про кримінальне провадження за державну зраду. "Такі випадки є, усі про них чули", – сказав він. Народні депутати, які виїхали за межі України, не повертається, але не працюють на ворога. "Але цьому випадку відповідальність буде радше політичною, аніж кримінально. Безумовно, якщо не був порушено вимог закону про перетин державного кордону", – пояснив міністр юстиції.

Так, співпраця з окупантами є ключовим фактором у притягненні людини до відповідальності.

Критерій розмежування "злочинець" і "не злочинець" – це робота (або не робота) на ворога,

– підсумував Малюська.

Державна зрада: останні новини

Контррозвідка СБУ викрила мешканця Львівщини, який коригував вогонь по Яворівському полігону. Зрадник, який є колишнім працівником КДБ, збирав дані та надсилав ворогові точні локації з позначками на карті через спеціально прихований чат в телеграмі. Йому повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Російським агентом виявився завкафедри одного з вишів Миколаєва та колишній депутат місцевої міської ради. Він хотів допомогти окупантам створити так звану "МНР" та мріяв про подальше "приєднання" регіону до Росії.

Служба безпеки України викрила агентуру генштабу Росії, до якої входив народний депутат Андрій Деркач. Він був куратором силовиків, які мали швидко захоплювати території. На це генштаб Росії виділяв по 3 – 4 мільйони доларів раз на кілька місяців.

В Україні завершили досудове розслідування проти президента-втікача Віктора Януковича та ексзаступника Міністра юстиції Володимира Богатиря. Їх звинувачують у державній зраді.

Личаківський районний суд Львова у закритому режимі суд розпочав розгляд справи про державну зраду Віктора Медведчука. Він бере участь у засіданнях дистанційно – з приміщення Київського апеляційного суду разом зі своїми адвокатами. Окрім держзради, куму Путіна інкримінують замах на пограбування національних цінностей, а також порушення законів та звичаїв війни.

Малюська про зрадників за кордоном: дивіться відео