Нардепу-колаборанту Ковальову повідомили про підозру у державній зраді

Олексію Ковальову – нардепу-колаборанту – повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. В Офісі Генпрокурора повідомили, що вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Народному депутату Олексію Ковальову повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресорці. Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна,

– мовиться у повідомленні.

Ковальов перебуває на території тимчасово окупованої Херсонщини. Там нардеп-колаборант допомагає російським загарбникам. Окрім того, зрадник обійняв посаду у незаконно створеному так званому "уряді" на Херсонщині.

"Відзначився" Ковальов й у соцмережах. Там він розмістив абсурдний допис про начебто "інтеграцію" до росії частини України. Тоді колаборант зробив маразматичну заяву, що "росія – назавжди".

У червні 2022 року з'явився фейк про смерть Ковальова. Однак згодом стало відомо, що зрадник – таки живий, однак перебуває у лікарні після вибуху.

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