"Панцир" на даху міноборони Росії не зміг збити БпЛА за 300 метрів від місця удару, – ЗМІ

У Москві вночі 24 липня буцімто відбулася "атака безпілотниками" поблизу будівлі міноборони Росії. Журналісти наголосили, що збити цей БпЛА не зміг навіть хвалений російський ЗРГК "Панцир".

Зокрема, цей комплекс росіяни ставили на дах будівлі міністерства оборони країни-агресорки. Цей зенітно-ракетний комплекс перебував за 300 метрів від місця удару.

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ЗРГК "Панцир-С1" не збив БпЛА біля будівлі міноборони Росії

Журналісти, проаналізувавши публікації у соцмережах і супутникові знімки даху будівлі міноборони Росії, де з кінця 2022 року перебуває зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії "Панцир-С1". Вони наголосили, що цей ЗРГК і досі перебуває там, однак про його роботу під час "знешкодження" невідомих безпілотників росіяни чомусь не повідомляли.

Жодних свідчень роботи "Панцира" вранці в понеділок (24 липня – 24 Канал) очевидці не помітили,

– мовиться у дописі.



Росіяни не використовували ЗРГК "Панцир-С1" під час відбиття "атаки дронів" на Москву / Фото "Радіо Свободи"

Автори матеріалу наголосили, що до місця удару безпілотника по комплексу будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті Москви від цієї точки – менше ніж 300 метрів. Ця відстань входить у зону дії цього комплексу окупантів.

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