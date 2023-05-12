Мінус ще один "Панцир-С1": українські військові показали, як знищують ракетний комплекс росіян

Українські захисники невтомно нищать техніку та зброю російських окупантів. Цього разу вони перетворили на брухт новий зенітний ракетно-гарматний комплекс росіян "Панцир-С1".

Цей російський комплекс виявила наша аеророзвідка. Згодом вона передала дані ракетникам, які й знищили ЗРГК окупантів.

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Як ЗСУ вдалося спалити російський "Панцирь-С1"

Солдати 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ побачили російський комплекс, коли він стріляв в бік українського фронту. Згодом росіяни пересунули свій ЗРГК дещо далі, сподіваючись, що наші військові його не побачать.

Після того, як комплекс зупинився, ракетний підрозділ українців вдарив по ньому, суттєво пошкодивши хвалений ЗРГК росіян. Окупанти, не очікувавши цього, побігли в різні боки, куди очі дивилися.

Далі російські солдати все ж вирішили сховати свій "Панцир-С1" у більш безпечне місце. Але від пильного ока наших бранців нічого не заховаєш, тому вже з другого разу вони прямим влученням знищили цей російський комплекс.

Детонація тривала досить довго, адже ЗРГК був заряджений ракетами. Сама машина перетворилася на суцільний брухт, який вже не може повноцінно виконувати свої функції.

ЗСУ влучно ліквідовують техніку та особовий склад росіян

На Таврійському напрямку 10 травня Сили Оборони знищили та пошкодили 8 одиниць ворожої техніки. Крім цього, вони ліквідували майже цілу роту окупантів.

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ 8 травня знищили ворожих кулеметників, що вели приціли з багатоповерхівки у Бахмуті. По окупантах вгатили з гаубиці М777.

Українські солдати 5 травня спалили ворожий танк "Прорив", яким так хизувались росіяни. Цю "потужну" техніку ворога Збройні Сили України зуміли знищити з допомогою гранати.

"Панцир-С1" – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Він був створений у 1994 році, після чого кілька разів був значно модернізований.Цей комплекс призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів від засобів повітряного нападу. Основне озброєння комплексу – дві спарені 30-міліметрові гармати 2А38М та 12 зенітних твердопаливних ракет 57Е6-Е.