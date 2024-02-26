Не лише в їхній кількості: у чому полягає головна проблема систем ППО Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 10 установок протиповітряної оборони Patriot могли б кардинально змінити ситуацію на полі бою. Це дійсно дуже значна кількість.

Однак проблема полягає у тому, що до ЗРК Patriot виготовляється не так багато ракет. Це 24 Каналу зауважив головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков.

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Patriot не так багато у світі

Олег Катков зазначив, що ЗРК Patriot не є дуже багато у світі. 10 Patriot – це третина від усіх, які є у Європі, разом з тими, які не доставлені, а просто замовлені.

Нагадаю, що батарея – це і є зенітно-ракетний комплекс, тобто Fire unit. Одна батарея Patriot – це один комплекс. Таких комплексів, батарей загалом у Європі є приблизно 30,

– пояснив він.

Наприклад, в Іспанії є ППО Patriot лише минулої версії PAC-2, які не можуть перехоплювати балістичні ракети. Також є у спрощеній конфігурації, зокрема, не з вісьмома чи шістьома пусковими, а з чотирма. Вони перебувають, наприклад, у Швеції у стадії розгортання. Тобто вони їх отримують, але поки не ввели на бойове чергування, тому що не усі компоненти прийшли, до прикладу.

"Щодо США. Об'єктивно найпотужніші Збройні сили у світі з величезною кількістю власної території, яку необхідно охороняти, безліччю баз по всьому світу. І на все це, включно з базами у по всьому світу 60 Patriot. У такий спосіб 10 Patriot є доволі значною кількістю", – підкреслив військовий експерт.

Не так багато ракет до Patriot

Як зауважив головний редактор Defence Express, ракет до ЗРК Patriot виробляється не так багато. В американській компанії Lockheed Martin, яка виготовляє ракети-перехоплювачі MSE, повідомили, що на рік їх виробляється лише 500.

У них є плани щодо розширення. Але 500 ракет MSE до Patriot на рік у світі. Це не означає те, що це дозволяє на рік перехоплювати 500 балістичних ракет. Ні, до 250, тому що стандартна витрата MSE на одну балістичну ціль – це дві ракети,

– сказав Катков.

Також озброєння у світі виготовляється мало. Крім дефіциту озброєння, воно дуже подорожчало. Наприклад, винищувач F-35 зараз коштує 240 мільйонів доларів за одиницю, раніше він коштував приблизно 150 мільйонів доларів.

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