"Patriot захищатимуть великі міста": які ППО допомагатимуть захисникам на фронті

Україна отримала вже два дивізіони комплексів протиповітряної оборони MIM-104 Patriot. Найімовірніше, що їх розміщуватимуть біля великих міст, щоб вивільнити інші системи ППО для фронту.

Про це 24 Каналу Розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, це найбільш логічний крок, адже сучасні системи ППО здатні краще прикрити міста з повітря ніж старі радянські системи.

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Patriot дуже дорогі

Черник припускає, що після отримання Україною новітніх систем ППО, в тому числі й Patriot, такі комплекси ППО, як С-300, С-300 та ЗРК "Бук" будуть переміщуватись ближче до лінії розмежування.

"Такі системи, як МІМ-104 точно не будуть переміщенні на лінію фронту. Чому? Найперше, це її ціна – вона страшенно дорога. Лише одна пускова установка коштує 200 мільйонів доларів. Батарея має від 4 до 8 ПУ. Додайте машину обчислювання, яка також дуже дорога. Одна ракета – 4 мільйони доларів", – розповів військовий експерт.

На його думку, чим новіші системи ППО будуть заходити в Україну, тим більше старших систем будуть використовувати безпосередньо на лінії фронту.

Він також зазначив, що противник постійно вивчає нашу систему ППО та намагається збагнути, де є слабкі місця. Водночас росіяни значно поступаються нам в інтелектуальному плані, тому їм це не допоможе.

Україна отримала сучасні ППО