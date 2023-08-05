Путін хотів помститися Києву за атаку на Кремль, проте йому все обламав ЗРК Patriot, – The Times

Після травневої атаки дронів на Кремль, як пишуть міжнародні аналітики, Путін жадав помсти. Тому й окупанти випустили по Урядовому Кварталу в Києві декілька ракет типу "Кинджал". Однак їх усіх збили українські системи ППО, зокрема ЗРК Patriot.

Власне, інформацію про те, що росіяни хотіли атакувати ракетами політичний центр столиці нашої держави 4 травня, західним журналістам розповів підполковник протиповітряної оборони Києва. Зазначимо, що він вирішив залишитись анонімним, оскільки його родичі перебувають на тимчасово окупованій території.

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Як Patriot захистив Київ

Слід згадати, що невідомі безпілотники атакували дах однієї з веж Кремля у ніч проти 3 травня. Вирахувати, що уже наступного дня Путін наказав своїм солдатам запустити ракети саме по Урядовому кварталу, українським захисникам допоміг спеціальний монітор.

У нас є планшет для контролю ситуації в авіапросторі (air situation tablet – 24 Канал). Коли відбувається пуск балістичної ракети, комп'ютер відразу її реєструє й малює зону, куди вона має уразити... Він вирахував ціль на основі траєкторії. Система намалювала коло з центром над Майданом – цілили точно в Урядовий квартал,

– процитували у The Times анонімного військового.

Наголосимо, що 4 травня, справді, в Києві було оголошено тривогу, що тривала понад 3,5 години. У Збройних Силах попереджали про ризик ракетного обстрілу, однак уже зараз можна констатувати, що біда минулась завдяки системам Patriot, які ми отримали від Заходу.

"У цей час навколо Києва в нас найпотужніша система ППО у світі та за всю історію. Це Patriots, Nasams, це німецькі Iris, С-300, це французькі Crotale. Росіяни зрозуміли, що битися головою об стіну там, де вона найтовстіша, безглуздо", – сказав підполковник.



Характеристики ЗРК Patriot / Картинка 24 Каналу

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Додамо, що атака дронів на Кремль, судячи з відео, які ширились мережею, була справді феєричною.

У Москві, звісно, одразу почали звинувачувати нашу державу в цьому обстрілі.

Проте, як зазначили, зокрема, в Офісі Президента, Київ та ЗСУ до цих ударів не мають жодного стосунку.

Водночас офіційне підтвердження того, що Україна вперше збила "Кинджали", з'явилось 16 травня.

За інформацією цього анонімного військового, лише у травні та червні в районі Києва українська ППО перехоплена 215 ракет і безпілотних літальних апаратів Росії.