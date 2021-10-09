"Зроблений в СРСР": популярний онлайн-магазин втрапив у скандал перед Днем захисника
Джерело:24 канал
До Дня захисників і захисниць традиційно з'являються товари, приурочені до свята. Втім, один з онлайн-магазинів зашкварився своїм креативом, використавши ностальгійну фразу про СРСР.
До свята на честь захисників української Незалежності, магазин випустив речі із "совковим" написом. Користувачі обурилися такій ідеї і штурмують сторінку онлайн-магазину гнівними коментарями.
До речі Для святкових подорожей: Укрзалізниця додала 15 нових поїздів до Дня захисника
"Таких більше не роблять"
До свята 14 жовтня магазин, який виготовляє речі з різними принтами і написами, зробив 6 святкових наборів. Кожен із них складається з трусів і шкарпеток, є жіночі варіанти і чоловічі.
Останній із наборів, який викладений у фотогалереї має чіткий ностальгійний за радянським минулим посил – "Зроблений у СРСР – Таких більше не роблять".
Чоловічий набір "шкарпетки + труси" з написом про СРСР / Фото з інстаграму nusho.shop
До того ж навіщось до фото на фото товарів зверху наліпили герб України. У контексті ностальгійної фрази про СРСР воно виглядає навіть цинічно. Також смм-ники вирішили покласти тег #деньзащитникаотечества – свята, який відзначають російські окупанти.
Користувачам такий креатив "не зайшов": люди активно пишуть гнівні коментарі.
Ось деякі з них:
- Ви шарите, що наші захисники якраз таки борються проти цього СРСР та імперіалізму? Ви шарите, що ті, кому даруватимуть це, жертвують своїми життями, щоб СРСР не мав впливу на нас? Ви хворі?
- Сподіваюсь, що вам знесуть акк (не забудьте поскаржитись), а згодом і взагалі бізнес загниє, совкод***ери.
- Чемодан вокзал Росія.
- Писати біля #деньзахисникаукраїни про защиту отєчєства – це дно.
- Максимально убого фанатіти за ссср.
- Завжди вважала товар з цієї сторінки всратим та не якісним, але тепер вважаю щей огидним.
- Який дєнь защітніка атєчєства? ви країну не переплутали?
Шкарпетки і 23 лютого
Самий факт – дарувати чоловікам шкарпетки, дешеву парфумерію, приладдя для гоління – йде корінням у СРСР. Оскільки люди жили небагато й вибір подарунків в умовах соціалістичної економіки був обмежений, з'явився традиційний набір на 23 лютого – шкарпетки, одеколон або крем для гоління.
Більше про це Не українське свято: 23 лютого – день армії окупанта
Традиційно 23 лютого у Союзі усім чоловікам чи навіть школярам, незалежно чи справді вони захищали державу, дарували щось недороге. Ця абсурдна традиція перекочувала і в пострадянську Україну.
Головне про свято Дня Захисників і Захисниць
- Після початку збройної агресії Росії у 2014 році призначили свято на честь Героїв, які захищають Україну.
- Для цього обрали 14 жовтня – День козацтва і свято Покрови Пресвятої Богородиці.
- Із 2015 року цей день є вихідним.
- Відтак від традиції відзначати 23 лютого – свято окупанта – навідріз відмовилися.
- У 2021 році Верховна Рада вирішила перейменувати свято, прибравши гендерну нерівність. Так, свято стали називати Днем захисників і захисниць.