"Зроблений в СРСР": популярний онлайн-магазин втрапив у скандал перед Днем захисника

До Дня захисників і захисниць традиційно з'являються товари, приурочені до свята. Втім, один з онлайн-магазинів зашкварився своїм креативом, використавши ностальгійну фразу про СРСР.

До свята на честь захисників української Незалежності, магазин випустив речі із "совковим" написом. Користувачі обурилися такій ідеї і штурмують сторінку онлайн-магазину гнівними коментарями.

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"Таких більше не роблять"

До свята 14 жовтня магазин, який виготовляє речі з різними принтами і написами, зробив 6 святкових наборів. Кожен із них складається з трусів і шкарпеток, є жіночі варіанти і чоловічі.

Останній із наборів, який викладений у фотогалереї має чіткий ностальгійний за радянським минулим посил – "Зроблений у СРСР – Таких більше не роблять".



Чоловічий набір "шкарпетки + труси" з написом про СРСР / Фото з інстаграму nusho.shop

До того ж навіщось до фото на фото товарів зверху наліпили герб України. У контексті ностальгійної фрази про СРСР воно виглядає навіть цинічно. Також смм-ники вирішили покласти тег #деньзащитникаотечества – свята, який відзначають російські окупанти.

Користувачам такий креатив "не зайшов": люди активно пишуть гнівні коментарі.

Ось деякі з них:

Ви шарите, що наші захисники якраз таки борються проти цього СРСР та імперіалізму? Ви шарите, що ті, кому даруватимуть це, жертвують своїми життями, щоб СРСР не мав впливу на нас? Ви хворі?

Сподіваюсь, що вам знесуть акк (не забудьте поскаржитись), а згодом і взагалі бізнес загниє, совкод***ери.

Чемодан вокзал Росія.

Писати біля #деньзахисникаукраїни про защиту отєчєства – це дно.

Максимально убого фанатіти за ссср.

Завжди вважала товар з цієї сторінки всратим та не якісним, але тепер вважаю щей огидним.

Який дєнь защітніка атєчєства? ви країну не переплутали?

Шкарпетки і 23 лютого

24 канал звернувся по коментар до компанії nusho.shop щодо цього інциденту. Втім, наразі ми не отримали відповіді.

Самий факт – дарувати чоловікам шкарпетки, дешеву парфумерію, приладдя для гоління – йде корінням у СРСР. Оскільки люди жили небагато й вибір подарунків в умовах соціалістичної економіки був обмежений, з'явився традиційний набір на 23 лютого – шкарпетки, одеколон або крем для гоління.

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Традиційно 23 лютого у Союзі усім чоловікам чи навіть школярам, незалежно чи справді вони захищали державу, дарували щось недороге. Ця абсурдна традиція перекочувала і в пострадянську Україну.

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