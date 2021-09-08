Зростає співпраця: Зеленський поговорив з президентом Північної Македонії
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Північної Македонії Стево Пендаровським. Зеленський привітав його з 30-річчям незалежності його держави.
Зеленський подякував за підтримку незалежності та суверенітету України. Також він відзначив участь Північної Македонії у Кримській платформі 23 серпня 2021 року.
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На саміт приїхав очільник Міністерства закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі. Він приєднався до підсумкової декларації.Зверніть увагу! У Кримській платформі взяли участь 46 країн. Метою саміту є напрацювати план деокупації Криму та захистити права кримських татар.
Про що говорили президенти
Керівники держав відзначили, що між країнами зростає двостороння торговельно-економічна співпраця всупереч пандемії COVID-19. Країни налаштовані на збереження динаміки взаємодії.
Крім того, Зеленський зазначив, що необхідний обмін досвідом між Україною та Північною Македонією щодо поглиблення співпраці з НАТО. Президенти домовилися спілкуватися на найвищому рівні.
Останні переговори Зеленського з лідерами інших держав
- Володимир Зеленський та Джозеф Байден 1 вересня зустрілися у США. Вони обговорили партнерство між країнами, можливість України вступити в НАТО, російсько-українську війну, "Північний потік-2", реформи в Україні.
- Президент України 27 серпня прибув до Молдови. Там він зустрівся із Майєю Санду, а також з лідерами Румунії та Польщі.
- Лідер Туреччини Реджеп Ердоган 22 вересня поспілкувався телефоном із Володимиром Зеленським. У розмові мовилось про звільнення кримських татар з полону Росії.
- Ангела Меркель прибула 22 серпня до Києва. Вона провела із Зеленським закриту зустріч.