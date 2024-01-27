До кінця не може відповісти жодна сторона, – Буданов про падіння Іл-76

Кирило Буданов прокоментував авіакатастрофу з Іл-76. Російські окупанти заявили, що на борту начебто перебували українські військовополонені. Водночас жодних реальних доказів Росія не надала.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів деталі в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Ситуація – досі незрозуміла до кінця.

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На жаль, потрібно констатувати, що там сталося – до кінця не може відповісти жодна сторона. Позиція Росії – зрозуміло, в усьому звинувачувати Україну, при тому, що є низка незрозумілих для такої позиції фактів. Це насамперед те, що вони не показали поля, всипані трупами, останками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає,

– наголосив Буданов.

Якби там справді були українські військовополонені, російська пропаганда намагалася б показати їхні тіла усьому світові. Водночас наразі навіть цього не відбувається.

Ситуація з Іл-76 нагадує теракт в Оленівці

Дмитро Лубінець зауважив, що росіяни наразі використовують схожу тактику, як це було після теракту в Оленівці. Окупанти намагаються розгорнути навколо падіння Іл-76 масштабну інформаційну кампанію. Росіяни намагаються підірвати допомогу, яку Україні надають країни-партнерки. Жодних реальних доказів своїх слів Росія не надала.

"Я припускаю, що інцидент з літаком був заздалегідь спланований для дискредитації України", – наголосив Лубінець.

До речі, раніше у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що родичі воїнів зі списку на обмін, який надала Росія, переглянули кадри з місця падіння Іл-76, які поширила російська пропаганда. Вони не знайшли особливих ознак, які б вказували на їхніх близьких. Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголосив, що у день падіння Іл-76 мали обміняти 65 українських героїв зі списку Росії.

У The Washington Post заявили, що Росія хотіла отримати ДНК рідних військовополонених, які нібито були в Іл-76.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський наголосив, що тримає справу з Іл-76 на особистому контролі. Президент заявив: Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні авіакатастрофи.

"Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо з урахуванням того, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем. "Факти" – це головне слово зараз", – наголосив президент.

В Офісі Президента наголосили, що Росія хотіла зупинити військову допомогу, яку країни-союзниці надають Україні. Саме цей результат був би дуже важливим для Росії.

Водночас країні-терористці не вдасться реалізувати жодних своїх планів. Цивілізований світ допомагає Україні. Тим часом Росії доведеться відповісти за все скоєне.