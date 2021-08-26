Зруйновані будинки, десятки загиблих: у Венесуелі – надзвичайний стан через повені

На заході та півдні Венесуели зливні дощі спровокували потужні повені. Жертвами стихійного лиха вже стали більше ніж 20 людей. Президент Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан.

Висока вода зруйнувала десятки будинків, понад 1200 будівель були серйозно пошкоджені. У постраждалих регіонах – значні проблеми з електрикою та мобільним зв'язком. Паводкові води пошкодили трансформатори.

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Мадуро підписав наказ про надзвичайний стан

Є також зниклі безвісти, скільки їх – точно невідомо, проте влада запевняє, що їхніми пошуками активно займаються.

Я хочу підписати указ про надзвичайний стан строком на 90 днів у зв'язку з дощами, які призвели до стихійних лих в штатах Апуре, Болівар, Яракуй, Сулія і Меріда,

– сказав Ніколас Мадуро під час наради щодо стихійного лиха.

У центрі міста Меріда відкрили збір гуманітарної допомоги. Тут люди можуть отримати воду, продукти та теплий одяг. У постраждалі регіони направили бригади медиків.

За попередніми підрахунками від удару стихії постраждали близько 55 тисяч людей.

Дивіться відео з Венесуели:

Нещодавно ураган пронісся Мексикою

Зазначимо, що нещодавно негода принесла нищівні повені в Мексику та США. Мексику накрив ураган третьої категорії Грейс. Його жертвами стали 8 людей.

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А у американському Теннессі виникла сильна повінь, яка забрала понад 20 життів. Десятки зниклих місцевих жителів шукали рятувальники. Через негоду заблокувало дороги, також пошкоджені вишки мобільного зв'язку.