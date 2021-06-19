Масова евакуація, зруйновані пляжі та загиблі: негода в Криму наробила лиха – фото

11:54

Окупанти в Криму поскаржилися, що внаслідок кількаденних злив та потопу вщент зруйнована інфраструктура, а також приватні домогосподарства не одної сім'ї. Ба більше, майже 20 людей постраждали від негоди, а 1 жінка вважається зниклою безвісти.