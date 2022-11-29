Прочитав Коран у зруйнованій мечеті Бахмута: зворушливе відео парамедика і колишнього муфтія

Уже упродовж декількох тижнів ситуація на Бахмутському напрямку вкрай важка. Однак місцеві не втрачають віри в перемогу України, зокрема, це зрозуміло з кадрів, на яких видно, як колишній муфтій читає Коран у мечеті Бахмута.

Росія заявляє, що зазнає успіхів в районі Бахмута, однак поки місто не кориться окупантам та ворожі атаки героїчно відбивають Збройні Сили. Також стало відомо, що у напівзруйнованій мечеті населеного пункту богослов прочитав уривок зі священної мусульманської книги.

Читайте також У мережі порівняли колеса огляду в Прип'яті та Бахмуті: моторошні кадри

За словами Саіда Ісмагілова, що раніше був муфтієм, а тепер – парамедик, купол у на мечеті у Бахмуті вони встигли встановити якраз перед початком повномасштабного вторгнення.

Зараз тут відбуваються найжорстокіші бої. Ми захищаємо наші сім'ї, наші оселі, а також – наші мечеті. Окупанти приходять та все тут руйнують, але Україна переможе,

– сказав він.

Окрім того, Саід показав бахмутські "пейзажі", на яких видно напівзруйноване окупантами місто. Також він прочитав у будівлі Соборної мечеті міста Священний Коран Сура 75 "Аль-Кияма" (українською "Воскресіння" – 24 канал).

Колишній муфтій показав напівзруйнований Бахмут та прочитав Коран у мечеті: дивіться відео зі соцмереж Саіда Ісмагілова

Яка ситуація у Бахмуті: актуальна інформація

Речник угрупування військ Сходу Сергій Череватий зазначив, що росіяни завдають до 200 ударів по населеному пункту за добу за допомогою артилерії. Також, за його словами, на ситуацію на полі бої впливає погода, яка не є хорошою у таку пору.

Однак, попри усю складність ситуації, українській армії вдається ліквідовувати окупантів. Командування Десантно-штурмових військ показало відео, як вояки Збройних Сил героїчно захопити ворожу позицію поблизу населеного пункту.

Також варто згадати, що журналіст Юрій Бутусов опублікував у своєму фейсбуці збитий нашими військовослужбовцями безпілотник типу "Орлан" в Бахмутському районі. У середині літального апарату знайшли "сюрприз". Виявилось, що Кремль звідкись бере електроніку для своїх дронів з країн Північноатлантичного альянсу.

Варте уваги – який вигляд мають окопи Збройних Сил неподалік Бахмута: дивіться відео