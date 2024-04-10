Ми дуже хочемо, – Зеленський про повне знищення Кримського мосту

Володимир Зеленський висловився про можливість знищення Кримського мосту в цьому році. Президент України наголосив, що інфраструктурні об'єкти на окупованих територіях є законними військовими цілями.

У свіжому інтерв'ю для німецької преси Володимир Зеленський обговорив стратегію України щодо воєнних об'єктів на окупованих територіях. Він зазначив, що Кримський міст та інші ключові цілі наша держава може атакувати в рамках контрнаступу.

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Україна цілиться на знищення ворога

Зеленський підтвердив, що Україна розглядає Кримський міст як один із потенційних об'єктів для удару. "Ми дуже хочемо (знищити Кримський міст – 24 Канал)", – сказав він, наголошуючи на важливості таких об'єктів як аеродроми, звідки злітають ворожі літаки.

Це законні цілі. І я вже мовчу, що вони розташовані на тимчасово окупованих територіях України,

– заявив Зеленський.

Президент також звернув увагу на інші шляхи постачання озброєння Росією на фронт. Крім того, аеродроми, які використовуються для бомбардувань української території.

Кримський міст: ширший контекст

Кримський міст визнаний Україною стратегічно важливим об'єктом, який використовується Росією для підтримки своїх окупаційних сил. Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов підтвердив, що знищення мосту є пріоритетним завданням.

Захист Кримського мосту посилено окупантами, але Україна продовжує працювати над його нейтралізацією. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки, зазначив, що оборону мосту та інших ключових об'єктів, а також кораблів, було зміцнено відповідно до звітності.

Водночас анонімний високопосадовець з ГУР в інтерв'ю The Guardian озвучив плани щодо знищення Кримського мосту у першій половині 2024 року. Це підтверджує важливість мосту як військової цілі, яка має бути знешкоджена в рамках стратегії України.

Генерал-майор Вадим Скібіцький вказав на критичну роль Кримського мосту у логістиці російських окупаційних сил. Він підкреслив, що ГУР усвідомлює стратегічне значення мосту для Росії та необхідність його знищення для успішного протистояння агресору.

ВолодимирЗеленський не розкрив конкретних планів щодо Кримського мосту на 2024 рік. Проте його коментарі вказують на серйозність намірів України відносно воєнної інфраструктури, розташованої на окупованих територіях нашої держави.