ЗСУ з 2014 року стали набагато сильнішими, – генсек НАТО
Генеральний секретар НАТО порівняв армію України з 2014 роком. Єнс Столтенберг заявив, що ЗСУ значно посилилася.
У НАТО не ігноруватимуть підтримку України, адже, за словами Єнса Столтенберга, це "наразі є правильним". Про це мовилося під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, повідомляє 24 канал.
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Сили оборони підготовлені, – Столтенберг
"Сили оборони, українська армія стала набагато сильнішою, ніж у 2014 році. Вони краще екіпіровані та краще підготовлені", – сказав генеральний секретар Альянсу.
Крім того, щодо ситуації в Україні та можливого російського вторгнення висловився й Борис Джонсон.
Він не виключив, що Велика Британія, у разі військових дій, готова "піти далі" та надати додаткову військову підтримку Україні.
Розглянемо, що ще ми можемо запропонувати,
– заявив Борис Джонсон.
Позиція НАТО щодо України: останні новини
- Через загрозу російського вторгнення в Україну НАТО стягує свої війська у країни Східної Європи, їх можуть залишити й на довгий час. Це нібито може стримати Кремль від просування на Захід.
- 8 лютого генсек Північноатлантичного альянсу зазначив, що ризик вторгнення Росії в Україну підвищується.
- Вже 10 лютого Єнс Столтенберг поговорив телефоном з Володимиром Зеленським. Зокрема, говорили про заходи у відповідь на загрози Росії.