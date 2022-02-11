ЗСУ з 2014 року стали набагато сильнішими, – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО порівняв армію України з 2014 роком. Єнс Столтенберг заявив, що ЗСУ значно посилилася.

У НАТО не ігноруватимуть підтримку України, адже, за словами Єнса Столтенберга, це "наразі є правильним". Про це мовилося під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, повідомляє 24 канал.

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Сили оборони підготовлені, – Столтенберг

"Сили оборони, українська армія стала набагато сильнішою, ніж у 2014 році. Вони краще екіпіровані та краще підготовлені", – сказав генеральний секретар Альянсу.

Крім того, щодо ситуації в Україні та можливого російського вторгнення висловився й Борис Джонсон.

Він не виключив, що Велика Британія, у разі військових дій, готова "піти далі" та надати додаткову військову підтримку Україні.

Розглянемо, що ще ми можемо запропонувати,

– заявив Борис Джонсон.

Позиція НАТО щодо України: останні новини

Через загрозу російського вторгнення в Україну НАТО стягує свої війська у країни Східної Європи, їх можуть залишити й на довгий час. Це нібито може стримати Кремль від просування на Захід.

8 лютого генсек Північноатлантичного альянсу зазначив, що ризик вторгнення Росії в Україну підвищується.

Вже 10 лютого Єнс Столтенберг поговорив телефоном з Володимиром Зеленським. Зокрема, говорили про заходи у відповідь на загрози Росії.