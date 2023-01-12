ЗСУ на Сході безперебійно отримуватимуть зброю: Зеленський провів засідання Ставки
Джерело:Володимир Зеленський
Керівництво країни провело засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили бойові дії та те, як посилити захисників.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив 12 січня. Він зазначив, що окремо обговорили перебіг боїв у Бахмуті й Соледарі.
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"Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно. Наостанок йшлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів", – зазначив президент.
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк для 24 Каналу розповів, що важко порахувати всі втрати ворога у Донецькій області. За його словами, самі росіяни не зважають на це.
Але це не тисяча чи дві, це – 10, 15 чи навіть 20 тисяч (втрат окупантів – 24 Канал) за весь час наступу біля Бахмуту та Соледару. Вони там втрати не рахують, – повідомив Подоляк.
Він додав, що росіяни постійно брешуть про перехоплення ініціативи. Загарбники концентрують велику кількість військ на фронті.
Бої біля Бахмута і Соледара: останні новини
- Інститут вивчення війни вважає, що вороги не зможуть окупувати Бахмут та Соледар. На думку аналітиків, загарбники далекі від прориву українських наземних ліній зв'язку, щоб успішно оточити Бахмут.
- У Maxar показали, якими на вигляд є території Донеччини після обстрілів. Соледар та Бахмут перетворилися на руїни.
- Генштаб ЗСУ розповів, що окупанти брешуть про захоплення Соледара. Зазначили, що росіяни зазнають великих втрат.