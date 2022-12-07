Окупанти визнають, що в прибережних містах Херсонщини – "пекло" від ЗСУ, а в лісах є партизани

Російські окупанти визнають, що не повністю контролюють ситуацію на прилеглих до Дніпра населених пунктах на лівому березі Херсонщини. ЗСУ там влаштовують їм "пекло".

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, більшість колаборантів з прилеглих до Дніпра населених пунктів перемістилися на територію від Скадовська до Генічеська.

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Більшість російських військових та фсбшників також намагаються пересидіти в тилу поза зоною дії української ствольної артилерії та HIMARS.

В прилеглих до Дніпра місцях для них просто "пекло". Вони це визнають. Також визнають, що не контролюють західну частину Кінбурнської коси. Розуміють, що в лісах є партизани. Тому справді повивозили всіх колаборантів з Нової Каховки, Таврійська, Голої Пристані, Олешок,

– зазначив Молчанов.

Примусова депортація практично припинилася

Як наголосив Молчанов, окупанти продовжують добровільне вивезення усіх охочих з прибережних населених пунктів лівого берега. Примусово депортують лише пацієнтів різних психіатричних закладів та дітей, чиї батьки по дурості віддали їх на оздоровлення.

Молчанов розповів, що відбувається на лівому березі Херсонщини: дивіться відео

Недобровільна "евакуація" цивільних практично припинилася. Окупанти вигнали певну кількість людей та заселилися в їхні домівки. Вже частина таких будинків зазнала ударів від української артилерії.

Інколи росіяни діють дуже підступно. Вони депортують лише частину мешканців, а решту продовжують там жити. В такому випадку ЗСУ не б'ють по будівлях.

Ці мешканці не є прихильниками "руского міра". Але вони не завжди мають можливість зв'язатися під таким жорстким контролем. Якщо повідомиш про заселення окупантів, то ЗСУ все одно бити туди не будуть з міркувань, щоб не вбити цивільних,

– розповів Молчанов.

Що відбувається на Херсонщині: коротко