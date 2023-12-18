Зволікання західних партнерів із постачанням Києву військової допомоги позначається на фронті. Брак озброєння значно обмежує можливості українських сил.

Так, Сили оборони через нестачу артилерійських боєприпасів та іноземної допомоги вимушено згорнули окремі військові операції. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Не вистачає снарядів

За словами генерала, по всій лінії фронту українським військовим бракує 122-міліметрових та 152-міліметрових боєприпасів. Тарнавський наголосив, що це дуже велика проблема.

Крім того, на перебіг бойових дій впливає скорочення допомоги від союзників. Як наслідок – Сили оборони вимушено відмовляються від завдань, які поставили перед собою, або скорочують через нездатність забезпечити їх реалізацію за умови браку потрібного озброєння.

Що ще сказав генерал

Сили оборони на південно-східному напрямку на одних ділянках перейшли до оборони , а на інших намагаються наступати .

, а на інших . Росіяни тим часом не припиняють штурми Авдіївки. Прагнучи оточити місто, окупанти постійно змінюють тактику . Їм вдалося досягнути часткового успіху на деяких ділянках, просунувшись приблизно на 1,5 – 2 кілометри.

. Їм вдалося досягнути на деяких ділянках, просунувшись приблизно на 1,5 – 2 кілометри. Українські сили на передовій потребують відпочинку та ротації . "У кожного командира повинен бути резерв", – підкреслив генерал.

. "У кожного командира повинен бути резерв", – підкреслив генерал. Україні дедалі більше потрібні протиповітряні засоби для захисту від чисельних ударів російських "Шахедів".

для захисту від чисельних ударів російських "Шахедів". На думку Тарнавського, F-16 здатні змінити ситуацію на фронті.

: Заява Тарнавського пролунала на тлі затримання допомоги України від США та ЄС. Конгрес досі не затвердив фінансування постачань Києву у розмірі 60 мільярдів доларів, а Угорщина заблокувала виділення Україні 50 мільярдів євро від ЄС.

Залужний зробив кілька заяв для ЗМІ

Головнокомандувач Валерій Залужний прокоментував низку повідомлень у медіа. Зокрема, він підтвердив, що 17 грудня в одному з його кабінетів знайшли пристрій для прослуховування. Генерал зазначив, що він давно не користувався цим приміщенням. "Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися", – припустив главком.

Окремо військовий відреагував на посилення мобілізації в Україні. За його словами, треба повернути процес мобілізації у "старі рамки", які працювали раніше. Звільнених наказом президента Зеленського обласних військкомів Залужний назвав професіоналами.

Також Головнокомандувач не облишив осторонь інформацію, висвітлену німецьким виданням Welt. Воно писало, що Залужний має план нового контрнаступу у 2024 році. Генерал зауважив, що не планує розповідати про свої військові наміри. Він наголосив, що про таке у жодному разі казати не можна.