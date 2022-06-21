ЗСУ декількома ракетами знову вдарили по Зміїному
21 червня 2022 , 16:12Читать новость на русском
Збройні Сили України вкотре завдали удару по острову Зміїний у Чорному морі, який окупували росіяни. Ще один удар ЗСУ по Зміїному відбувся 21 червня.
Російська техніка горіла та вибухала
Джерела 24 каналу у спецслужбах інформують, що українські військові вдарили декількома ракетами. Повідомляється, що ЗСУ влучили у ворожі об'єкти.
До теми Боротьба за острів Зміїний переходить у нову фазу
Унаслідок ракетних ударів по ворогу на тимчасово окупованому острові Зміїний сталася пожежа та вибухи.