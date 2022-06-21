ЗСУ декількома ракетами знову вдарили по Зміїному

21 червня 2022 , 16:12
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Збройні Сили України вкотре завдали удару по острову Зміїний у Чорному морі, який окупували росіяни. Ще один удар ЗСУ по Зміїному відбувся 21 червня.

Російська техніка горіла та вибухала

Джерела 24 каналу у спецслужбах інформують, що українські військові вдарили декількома ракетами. Повідомляється, що ЗСУ влучили у ворожі об'єкти.

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Унаслідок ракетних ударів по ворогу на тимчасово окупованому острові Зміїний сталася пожежа та вибухи.

 

 

Автор: Михайло Гема