У ЗСУ показали, як вагнерівці пробували штурм під Бахмутом і зазнали фіаско
21 лютого 2023, 09:18Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
Російські загарбники не полишають спроб захопити Бахмут. Та українські військові героїчно захищають місто та відбивають атаки ворога.
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців у Бахмутському напрямку. Військові опублікували відео.
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Групу вагнерівців знищили під Бахмутом
Піхоту вагнера, яку засікла розвідка 3 ОШБр, було знищено мінометним розрахунком 120 міліметрів. Зазначають, що ліквідували мінімум 8 загарбників.
Як ЗСУ знищила групу вагнерівців: дивіться відео
Як окупанти штурмували кущі
- Росіяни люблять похвалитися своїми "звитягами". Тому деколи для цього їм навіть не потрібно нічого робити, оскільки завжди можна щось вигадати.
- Пропагандисти заявили про "мужню атаку" російських військових на Сватівському напрямку. Однак виявилося, що це був "тренувальний" штурм посадки за лінією фронту.
- Незалежні оглядачі з'ясували, що насправді окупанти штурмували порожню посадку за 15 кілометрів від лінії бойових зіткнень на Луганщині. Зазначають, що це могло бути тренування окупантів.
- Відеокадри російської атаки на зарості кущів поблизу села в Старобільському районі Луганщини з точною геоміткою оприлюднила 20 лютого моніторингова ініціатива DeepState.
Як ситуація у Бахмуті: головне
- Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що окупанти намагаються взяти Бахмут до річниці повномасштабної війни. Спершу вони обіцяли "подарувати" його на день народження Владіміру Путіну 7 жовтня, але не вдалося.
- Британська розвідка стверджує, що у Росії можуть оголосити, що нібито захопили місто Бахмут, довкола якого кілька місяців тривають кровопролитні бої. Кремлю необхідно показати бодай якісь перемоги, щоб знизити тиск всередині країни.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні важливо відстояти Бахмут, але не за будь-яку ціну.