ЗСУ готові до потенційного загостронення, але консультуємось з Заходом, – "слуга" про дії Росії

Збройні сили України готові до ймовірного загостреня ситуації через стягнення війська Росії до наших кордонів. Наразі країна проводить консультації з Заходом.

Відповідну заяву зробив нардеп від "Слуг народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Це трапилось 19 листопада у кулуарах Верховної Ради.

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Веніславський заявив, що через дії Росії тривають перемовини з Заходом

Наші Збройні сили готові до потенційного загострення, та наразі відбувається злагоджена робота МЗС та ОП щодо комунікації західними партнерами,

– заявив політик.

Він пояснив, що комунікація відбувається "щодо координації дій для недопущення застосування Росією і енергетичної зброї, і військових сил для розширення агресії".

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Нацгвардія та прикордонники готові швидко реагувати на кордоні

Треба розуміти, що навіть інженерне облаштування кордону не здатне унеможливити ті дії, які ми спостерігаємо на польсько-білоруському кордоні,

– пригадав нардеп.

Він пояснив, що це не є надійним бар'єром проти мігрантів чи збройний формувань.

Федір Веніславський пригадав, що:

наше розвідувальне співтовариство моніторить ситуацію та визначило найбільш небезпечні ділянки держкордону з Білоруссю;

Нацгвардія та прикордонники готові швидко реагувати та створювати заслони, завдяки концентрації особового складу.

"Ми здатні адекватно зупиняти спроби незаконного перетину держкордону України", – заявив політик.

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