ЗСУ готують масштабну зимову атаку дронів-камікадзе на Росію

Наші військові готуються масштабно атакувати дронами-камікадзе територію ворога. Мовиться про атаки на Крим та прикордонні території Росії.

Іноземне видання повідомило про це з посиланням на начальника Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ, бригадного генерала Сергія Баранова. Він пояснив, які саме об'єкти атакуватимуть Збройні Сили України.

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Що відомо про ймовірні атаки ЗСУ

Крим і прикордонні райони в Росії зіткнуться з новим повітряним бомбардуванням, а Київ прицілився до військових баз та інфраструктури Владіміра Путіна,

– написали журналісти.

Сергій Баранов сказав виданню, що Україна хоче закріпити "значні успіхи" за останні кілька тижнів, коли деякі з критично важливих військових об'єктів і військово-морських об'єктів Росії були атаковані українськими безпілотними літальними апаратами.

Україна атакувала ворожий корабель у Керчі