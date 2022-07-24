Схоже на підготовку до наступу, – Фейгін вважає, що ЗСУ "приміряються" на Херсонщині

Усе, що сьогодні відбувається на Херсонщині, нагадує підготовку до наступу. Коли його проводитимуть – спрогнозувати важко.

Однак наразі ЗСУ "приміряється". Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

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Чи стане Херсон початком кінця

На Херсонщині офіційні представники місцевої влади попросили українців шукати укриття, запасатися їжею та водою, тому що готується контрнаступ. На думку військового експерта Дениса Поповича, українські захисники битимуть по мостах, переправах, логістичних ланцюжках.

По Антонівському мосту два дні поспіль "пристрілюються", роблять у ньому дірки. Я думаю, що ЗСУ можуть його зруйнувати,

– сказав він.

Фейгін вважає, що українські військові "приміряються" до Каховської дамби та Антонівського мосту. "Це дуже схоже на підготовку до наступу", – зауважив правозахисник.

Крім того, угрупування з 1000 російських солдатів потрапило у "котел". "Там є якийсь прохід, але він увесь простріляний. Підеш – і тебе нема", – відзначив Фейгін.

На думку правозахисника, українські військові готуються до обережного та зваженого наступу. Мовиться про спробу взяти "в кліщі" Херсон та довколишні населені пункти, аби забезпечити плацдарм для усієї правобережної частини.

Удари по Антонівському мосту: що відомо

19 липня Збройні Сили України завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні. Якщо міст підірвати, то окупантам не буде як відступати, коли українські військові витискатимуть їх з Херсонщини.

Антонівський міст вважають ключовою вразливістю для росіян. Річ у тім, що це один з двох пунктів перетину доріг через Дніпро, через які росія може постачати або виводити свої війська з території, яку вона окупувала на захід від річки.

Удари по мосту – конкретний натяк окупантам залишити Херсон. Інакше на них чекають постійні обстріли.

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