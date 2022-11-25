Кілька днів – і просування продовжиться, – експерт про ситуацію в районі Сватове – Кремінна

Сергій Гайдай анонсував гарні новини з Луганщини, однак для цього потрібно дочекатися морозів. Найближчим часом українці справді можуть почути про нові успіхи ЗСУ.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, очільник Луганської ОВА говорив про просування українських військ на ділянці фронту Сватове – Кремінна.

Читайте також Війна перейшла у другу фазу стратегічної рівноваги, – військовий експерт

Як зазначив Світан, саме там проходить лінія оборони росіян, яку вони зайняли після того, як відійшли з-під Ізюму та Лиману на Харківщині, і утримують протягом кількох тижнів. Ця лінія оборони ворога протягнулася з півночі на південь – від міста Валуйки Бєлгородської області Росії через Троїцьке та Сватове до Кремінної.

Українські війська на цій ділянці постійно атакують окупантів. Наступальні дії проводяться щодня. Ми йдемо вперед – де на 100 – 200 метрів, де до кілометра,

– наголосив військовий експерт.

ЗСУ готуються до прориву на ділянці Сватове – Кремінна

Як розповів Світан, Збройні Сили України впевнено посувають ворога на Луганщині.

Основне угруповання українських військ рухається від Куп'янська до Сватового вздовж траси, яка далі йде на південь – на Кремінну.

Ще одне угруповання ЗСУ перебуває у районі села Макіївка на Луганщині – посередині між Сватовим та Кремінною.

Як зазначив військовий експерт, українські війська звільнили Макіївку нещодавно.

Це дуже хороший плацдарм для руху на схід – у напрямку Красноріченського, яке розташоване на лівому березі ріки Красна. Якраз там і пролягає та лінія оборони ворога, яку ЗСУ найближчим часом будуть проривати,

– сказав Світан.

Які умови потрібні для наступу ЗСУ на Луганщині

За словами військового експерта, для подальшого наступу ЗСУ мають бути відповідні погодні умови.

Потрібен мороз, адже ЗСУ має в основному легку броньовану техніку. Така техніка зможе рухатися в наст, коли сніговий покрив промерзне на кілька сантиметрів.

Або ж має бути суха погода. Як зазначив Світан, цьогоріч дуже сухо і земля швидко вбирає вологу.

Військовий експерт впевнений, що за сприятливої погоди ЗСУ дуже швидко почнуть рух вперед.

За сухої погоди потрібно кілька днів – і рух українських військ відновиться. А прорив лінії оборони росіян від Сватово до Кремінної дає ЗСУ вихід на оперативний простір для руху до Старобільська та Щастя,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Українські військові тиснуть на окупантів біля Кремінної

Він додав, що також ЗСУ здійснюють наступальні дії у районі самої Кремінної. Там українські військові суттєво тиснуть на окупантів.

Кремінна розташована на ріці Красна, яка розсікає її практично навпіл. Тому правобережне угруповання ворога фактично недієздатне з воєнної точки зору, його можна легко зім'яти,

– сказав Світан.

Він додав, що окупанти це чудово розуміють, тому намагаються завдяки контрнаступальним діям зменшити тиск ЗСУ.

Росіяни дарма сподіваються на перерву

Російські війська сподіваються на те, що через погоду взимку наступ ЗСУ зупиниться. Однак, за словами Світана, для наступальних дій важливо, щоб взимку був мороз або було сухо. Він додав, що протягом останніх кількох років зими в Україні сухі, а дощові періоди тривають недовго.

Навіть якщо зима буде теплою, я не думаю, що виникнуть якісь проблеми для просування наших військ. Можливо, будуть певні паузи, однак це не глобальна пауза до весни. Росіяни дарма сподіваються на перерву,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що в Україні суттєво змінилася погода взимку, і тут дається взнаки глобальне потепління.

"На Донбасі приблизно вдвічі стало сухіше. У деяких місцях навіть зникла вода з колодязів. Тому, в принципі, великих проблем з просуванням взимку не буде", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Стрім Андріани Кучер та Романа Світана: дивіться повне відео

Ситуація на фронті: останні новини