ЗСУ контратакують на флангах, – військовий експерт про ситуацію в Бахмуті

Британська розвідка повідомила, що українські військові проводять контратаки на Бахмутському напрямку. Саме ці дії не дозволяють росіянам оточити місто.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що мовиться саме про локальні точкові контратаки з метою досягнення тактичної переваги над ворогом.

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22 березня на позицію українських військових на Бахмутському напрямку приїхав Президент України Володимир Зеленський.

Мусієнко зауважив, що завжди візити військового командування спрямовані на підняття бойового духу. До того ж президент вручив військовим відзнаки від усього українського народу.

ЗСУ контратакують локально

Мусієнко розповів, коли йдуть інтенсивні бойові дії, ініціатива сторін може змінюватися кілька раз на місяць. Тобто те, що російські війська могли раніше захопити вулицю чи частину квартал в місті ще не означає, що вони це контролюють. Ситуація може легко змінитися і українські війська знову займуть ці позиції.

Однак помітно, що ЗСУ точковими контратаками і ударами намагаються знімати тиск на Бахмут, який є з північного і південного флангів,

– наголосив військовий експерт.

Це помітно, адже ворог уже давно би зміг зімкнути фланги і взяти в оточення місто. Але через локальні контратаки росіяни цього зробити не можуть, повідомив Мусієнко.

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