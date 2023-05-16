"Вагнерівці залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки": ЗСУ контрнаступають на кількох напрямках

Українські оборонці потужно контрнаступають одразу на декількох напрямках під Бахмутом. Хоча у ворога більше ресурсів, але ЗСУ руйнують його плани.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ. Генерал-полковник Олександр Сирський вкотре відвідав командирів та воїнів на передньому краї фронту.

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Українські воїни контрнаступають під Бахмутом

Сирський зауважив, що кожен з цих командирів та воїнів є автором нової сторінки історії нашої війни.

Вагнерівці залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани,

– наголосив командувач Сухопутних військ.

Також генерал-полковник додав, що разом з командирами частин та підрозділів обговорив та ухвалив необхідні рішення для продовження оборонної операції. Зокрема, прорахували всі можливі сценарії розвитку подій.

Окрім того, Сирський відзначив нагородами захисників, а також вручив бійцям подарунки.

"Вдячний кожному та кожній за проявлений героїзм, зокрема, військовослужбовцям 57 ОМБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, 24 ОМБр, 56 ОМПБр та інших бригад за подвиги на полі бою. Тримаймо стрій! Разом – переможемо! Слава Україні та її захисникам", – підкреслив командувач.

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