"Вагнерівці залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки": ЗСУ контрнаступають на кількох напрямках
Джерело:Олександр Сирський
Українські оборонці потужно контрнаступають одразу на декількох напрямках під Бахмутом. Хоча у ворога більше ресурсів, але ЗСУ руйнують його плани.
Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ. Генерал-полковник Олександр Сирський вкотре відвідав командирів та воїнів на передньому краї фронту.
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Українські воїни контрнаступають під Бахмутом
Сирський зауважив, що кожен з цих командирів та воїнів є автором нової сторінки історії нашої війни.
Вагнерівці залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани,
– наголосив командувач Сухопутних військ.
Також генерал-полковник додав, що разом з командирами частин та підрозділів обговорив та ухвалив необхідні рішення для продовження оборонної операції. Зокрема, прорахували всі можливі сценарії розвитку подій.
Окрім того, Сирський відзначив нагородами захисників, а також вручив бійцям подарунки.
"Вдячний кожному та кожній за проявлений героїзм, зокрема, військовослужбовцям 57 ОМБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, 24 ОМБр, 56 ОМПБр та інших бригад за подвиги на полі бою. Тримаймо стрій! Разом – переможемо! Слава Україні та її захисникам", – підкреслив командувач.
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Сирський зустрівся з воїнами на Бахмутському напрямку: дивіться відео
На скільки кілометрів просунулися останніми днями
- Напередодні, 15 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що за дві доби Сили оборони просунулися вперед на Бахмутському напрямку.
- За словами Череватого, йдеться про різну відстань – від 350 метрів до 2 кілометрів.
- Також додамо, Сирський зазначив, що просування наших військ на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони міста-фортеці. Також генерал-полковник наголосив, що останні декілька днів показали, що українські воїни можуть рухатися вперед та нищити російського агресора навіть у таких надскладних умовах.