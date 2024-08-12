"Є дуже просте рішення": у Білому домі дали пораду Путіну щодо "проблем" на Курщині

У Білому домі прокоментували ситуацію в Курській область. Зокрема, дали пораду російському диктатору, як можна "дуже просто розв'язати проблему".

Так, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому заявив, що Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області.

Зверніть увагу Курськ був початком для Путіна і стане фіналом, – Зеленський

Білий дім про операцію в Курській області

Джон Кірбі наголосив, чергові заяви російських посадовців, що операція в Курській області нібито "координується Заходом" – це все путінська пропаганда, за яку господар Кремля чіплявся від початку вторгнення в Україну.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки підкреслив, що росіяни здійснюють вторгнення в Україну, а Україна лише захищається від агресії. Зауважив, що це війна Росії проти України – не більше й не менше, і так було від самого початку.

Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну,

– підкреслив Кірбі.

Зауважимо, Володимир Зеленський підтвердив проведення операції в Курській області. Президент наголосив, що йдеться суто про безпекове питання для України – звільнення прикордоння від російських військових. Глава держави зауважив, що під контролем близько 1000 квадратних кілометрів, зокрема, райони, з яких окупанти завдавали ударів по Сумщині.

"Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо", – підкреслив Зеленський.