ЗСУ в Курській області просунулися ще на 2 кілометри, – Сирський
Сили оборони продовжують ведення оборонних операцій на основних напрямках. Також на Курському напрямку продовжується наступальна операція, під контроль вдалося взяти нові території.
Головнокомандувач Олександр Сирський під час Ставки з президентом повідомив, що за добу наші війська просунулися на певних напрямках до двох кілометрів.
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Скільки ЗСУ взяли під контроль нових територій на Курщині
Загалом, за словами Сирського, українські війська взяли у Курській області ще 5 квадратних кілометрів території.
Яка ситуація на інших напрямках
Він зазначив, що ситуація на інших напрямках залишається складною. Найважча ситуація на Покровському напрямку – ворог намагається прорвати оборону наших захисників. Головком додав, що станом на ранок Сили оборони відбили там усі штурми.
На фрагменті відео можна почути, що президент повідомив Сирському, що зв'яжеться з ним окремо для уточнення деяких питань.
Нагадаємо, що Зеленський 30 серпня провів чергову Ставку, під час якої розглянули 3 ключові питання:
- Перше – ситуація на фронті, передусім на Покровському напрямку.
- Друге – підготовка шкіл до навчального року.
- Третє – енергетика та ліквідація наслідків російських ударів.