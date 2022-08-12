З'явилися супутникові фото знищених позицій росіян біля ЗАЕС

росіяни захопили Запорізьку АЕС та погрожують її підірвати. Українські військові влучно ліквідовують окупантів, які розташовуються навколо атомної електростанції.

Ресурс Planet Labs опублікував супутникове фото, де видно спалений намет росіян. Україні вдалось ювелірно атакувати ворога і не зачепити Запорізьку АЕС.

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У Planet Labs зазначили, що знімок зробили 7 серпня.

Впорався дрон-камікадзе

За словами мера Енергодару Дмитра Орлова, удар по окупантах трапився 19 липня. Міський голова розповів, що щонайменше 9 російських військових отримали поранення. Невідомо, скільки окупантів загинули.

Головне управління розвідки Міноборони зазначило, що ЗСУ атакували дроном-камікадзе наметове містечко та техніку ворогів. Зокрема, вдарили по автомобілю із зенітними установками та БМ-21 Град. У розвідці зазначили, що вбили 3 росіян.

Окупанти продовжують брехати

росіяни заявили, що нібито відбили атаку українських військових на Енергодар. Переконують – їхня ППО відбила ракети на місто та Запорізьку АЕС. Вони хочуть довести місцевим, що їхня армія сильніша.

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Останній обстріл ЗАЕС

Загарбники 11 серпня вчергове обстріляли Запорізьку АЕС. В "Енергоатомі" зазначили, що влучання було біля першого енергоблока. Росіяни також пошкодили помпову станцію господарсько-побутових стоків та радіаційні датчики.

Загалом вчора зафіксували 10 "прильотів". Наразі ситуація в місті небезпечна, але контрольована.

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