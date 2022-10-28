Розпаковка від ЗСУ: російська "малиха" залишиться цього року без подарунків і чоловіка

Українські військові продовжують давати гідну відсіч окупантам. Цього разу в руки ЗСУ потрапив росіянин-мародер, який віз подарунки дружині.

У телеграм-каналі поширили відео з телефону росіянина, який вже не повернеться додому. Його "малиха" залишилася без фену, телевізора і чоловіка.

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Що віз дружині окупант

Російський мародер хотів подарувати дружині український телевізор, фен і пристрій для замішування молока для немовлят.

Дивись, малиха, що я тобі привезу. Фенчик нормальний, телевізор теж піде,

– говорить окупант.

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Судячи з відео, його товариші теж везли українське "добро" в Росію. В їхньому автобусі можна помітити мікрохвильовки та обігрівачі, які, ймовірно, вже не потраплять до рук російських жінок.

Як окупанти мародерять в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські найманці систематично обкрадають українців. Росіяни намагаються вивезти все, що знайдуть. Нещодавно загарбники знову "відзначилися", вкравши пральну машинку. Момент викрадення потрапив на відео.

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Крім побутової техніки, окупанти крадуть і відеокамери. Так, бурят поцупив в українців камеру спостереження та привіз додому. Незаконні власники встановили цю камеру у себе в будинку й, нічого не підозрюючи, потрапили у реаліті-шоу.

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