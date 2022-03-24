ЗСУ ліквідували капітана Космацького: він керував ротою спеціального призначення

24 березня 2022 , 19:26
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Necro Mancer

12 березня командир роти оперативного призначення капітан Антон Космацький завів свій підрозділ під артилерійський вогонь Збройних Сил України. Як наслідок російського окупанта швидко ліквідували.

Відповідна новина з'явилася у твітер-акаунті Necro Mancer, де зібрана актуальна інформація про пересування, бази та 200-х членів російських окупаційних військ.

До теми У Чорнобаївці ліквідували командувача 8-ї армії Росії Мордвичева

Що відомо про ліквідованого капітана 

Повідомляється, що 12 березня приблизно о 19 годині вечора капітан Космацький у складі батальйонної тактичної групи 69 полку оперативного призначення переходив до наступу в районі Василівці (Запорізька область). Саме там групу окупантів перехопили Збройні Сили України. 

У некролозі вказано, що Космацького ліквідували українські артилеристи. Снаряд вибухнув поблизу рашиста, завдавши травм, несумісних із життям.

Кого ліквідували ЗСУ за місяць повномасштабної війни: 

До слова – ЗСУ ліквідували російського льотчика, заступника командира авіаполку підполковника Червова

 

Автор: Юлія Бабич