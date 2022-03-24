ЗСУ ліквідували капітана Космацького: він керував ротою спеціального призначення

12 березня командир роти оперативного призначення капітан Антон Космацький завів свій підрозділ під артилерійський вогонь Збройних Сил України. Як наслідок російського окупанта швидко ліквідували.

Відповідна новина з'явилася у твітер-акаунті Necro Mancer, де зібрана актуальна інформація про пересування, бази та 200-х членів російських окупаційних військ.

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Що відомо про ліквідованого капітана

Повідомляється, що 12 березня приблизно о 19 годині вечора капітан Космацький у складі батальйонної тактичної групи 69 полку оперативного призначення переходив до наступу в районі Василівці (Запорізька область). Саме там групу окупантів перехопили Збройні Сили України.

У некролозі вказано, що Космацького ліквідували українські артилеристи. Снаряд вибухнув поблизу рашиста, завдавши травм, несумісних із життям.

Кого ліквідували ЗСУ за місяць повномасштабної війни:

19 березня українським Збройним Силам вдалося ліквідувати двох командирів військових підрозділів російських військ. Серед них – внесений у базу "Миротворець" заступник керівника Чорноморського флоту Андрій Палій.

17 березня українці ліквідували полковника Сухарьова, який у 2014 році керував тактичною групою, яка вбивала українських військових в Іловайському котлі, а також командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва.

3 березня в Україні ліквідували майора спецназу російських окупантів Азамата Алінова з Омська.

До слова – ЗСУ ліквідували російського льотчика, заступника командира авіаполку підполковника Червова