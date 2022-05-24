ЗСУ ліквідували командира роти з полку імені Кадирова Асвада Ідрісова
24 травня 2022 , 15:09Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
ЗСУ продовжують знищувати командування ворожих військ. Стало відомо, що під приціл наших воїнів потрапив командир другої роти спеціального полку імені Кадирова капітан поліції Асвад Ідрісов. Станом на сьогодні він вже відправився на концерти до Кобзона.
Операція "дон_гон_дон" триває. Цього разу до vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир другої роти спеціального полку імені Кадирова капітан поліції Асвад Ідрісов. Він пропустив заняття з топографії у російському університеті спецназу у Гудермесі, а тому вже правильно повернувся додому,
– написали на сторінці у фейсбук.