ЗСУ ліквідували командира роти з полку імені Кадирова Асвада Ідрісова

15:09

ЗСУ продовжують знищувати командування ворожих військ. Стало відомо, що під приціл наших воїнів потрапив командир другої роти спеціального полку імені Кадирова капітан поліції Асвад Ідрісов. Станом на сьогодні він вже відправився на концерти до Кобзона.