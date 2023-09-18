Українські військові показали епічне відео зі знищенням окупантів в Андріївці

Українські військові звільнили кілька населених пунктів на Бахмутському напрямку. Вони поділилися відео зі знищенням російських окупантів у одному із них.

Українські військові показали відео зі знищенням окупантів у Андріївці. До слова, це село нещодавно звільнили.

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Наші військові влаштували засідку

Українські воїни поділилися кадрами із передової. На записі видно, що окупанти у знищеній Андріївці намагались втекти від вогню української армії. Вони намагались обережно пересуватись по місцевості, проте їх вже помітив БпЛА. Врятуватися загарбникам не вдалося.

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Епізод із засідки на окупантів. Росіяни потрапили в поле зору нашого БпЛА та стрільців, коли намагались змінити позицію,

– мовиться в повідомленні від бригади.

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