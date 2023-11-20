Може луснути фронт ворога: чи здатні росіяни витіснити ЗСУ з лівобережжя Херсонщини

Українські військові після захоплення плацдарму на окупованому лівому берегу Дніпра продовжують утримувати свої позиції. Також наші бійці завдають ударів по розташуванню ворога та здійснюють розвідувальні та диверсійні операції в тилу противника.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що успіхи українських сил на лівому березі Херсонської області мають важливе значення та можуть змінити ситуацію на фронті. Проте все залежить від того, які плани має українське командування.

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"Плацдарм надії"

На лівобережжі Херсонщини склалася цікава ситуація: ворог не може витіснити звідти українське угруповування.

Тут цікаво буде спостерігати за тим, що буде відбуватись на "плацдармі надії" – лівому березі Херсонської області. Якщо українським командування буде ухвалене рішення про передислокацію туди та форсування Дніпра з більшою кількістю техніки, не виключено, що там може луснути фронт ворога. Це створить багато негативних наслідків для нього, а для нас – позитивні,

– зазначив військовий експерт.

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Цей плацдарм має важливе значення, проте його втрата не буде критичною, оскільки він наразі невеликий, хоча водночас здобутий важкою ціною. У разі ж його втрати повернутися на нього буде дуже складно, тому що ворог там все замінує та створить "лінії Суровікіна".

"Це питання підходів – яка думка переважить у нашого командування. Українські сили можуть перейти в стратегічну оборону на зимовий період та діяти малими групами в атаках. Є ще один варіант – до кінця 2023 року розширити плацдарм на лівобережжі та атакувати ворога. Найближчий час покаже, яка саме позиція переважить", – пояснив Олександр Мусієнко.

Ситуація на лівобережжі Херсонської області

Станом на останню добу ЗСУ утримують свої позиції на лівому березі Дніпра та продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдаючи ударів по тилах ворога.

Раніше Генштаб повідомляв про те, що українські сили 17 листопада витіснили ворога з його позиції на лівому березі Херсонщини та закріпилися на завойованому плацдармі. Це дозволить у разі успішності операції захисти жителів правобережжя Херсонської області від обстрілів ворога.

Також речник Генерального штабу Збройних Сил України – Андрій Ковальов повідомив, що підрозділи Сил оборони здійснюють зараз диверсійні та розвідувальні операції на лівобережжі Дніпра.

Їхня мета – з'ясувати розташування шляхів логістичного постачання боєприпасів та ресурсів, складів та зосередження особового складу противника.